Von aktuellen Sportevents, Film- und Serienhighlights, bis hin zu Kulturveranstaltungen und saisonalen Aktionen – mit jeder Menge ausführlichem Begleitmaterial, Gewinnspielen und interaktiven Mitmachmöglichkeiten gibt es auf Mein ORF für alle Interessierten regelmäßig Neues zu entdecken.

Neben den aktuell laufenden Aktionen zu den neuen Folgen „Die Fälle der Gerti B.“, „Braunschlag 1986“ und „Kommissar Rex“ sowie dem Fernsehfilm „Herzklang – Zurück zu mir“ können derzeit ein Fan-Package des ESC-Maskottchens Auri und ein befülltes ORF-Osternest gewonnen werden.

Das aktuelle Gewinnspiel-Highlight auf Mein ORF sind Tickets für eine exklusive, geführte „Eurovision Song Contest“-Backstage-Tour durch die Wiener Stadthalle.