Rund 30 Freiwillige unterstützen aktuell Volksschulkinder beim Lernen in Fächern von Mathematik über Deutsch bis Sachunterricht. Ihre Arbeit geht dabei weit über die Begleitung der Kinder bei Hausaufgaben hinaus. Sie schaffen Vertrauen, stärken Selbstbewusstsein und fördern das Miteinander im Grätzl.

Goldenes Wiener Herz: Ehrenamtliche geehrt

In Wien gibt es viele Menschen, die ihre Zeit für andere einsetzen; besonders bemerkenswert sind die Lernbegleitern des Nachbarschaftsservice wohnpartner. Sie investieren ihre Freizeit, um Kinder im Gemeindebau zu unterstützen. Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál überreichte nun Dankesurkunden und kleine Aufmerksamkeiten für ihr wertvolles Engagement.

„Ehrenamtliches Engagement ist eine tragende Säule unseres sozialen Miteinanders. Jede Stunde, die unsere Lernbegleiter:innen investieren, schenkt Kindern neue Chancen und Perspektiven“, betonte Gaál. Geduld, Einfühlungsvermögen und Leidenschaft zeichnen die Helfer aus und lassen damit Wien ein Stück lebenswerter werden.

Unterstützung quer durch Wien

Die Lernbegleitung findet an mehreren Wiener Standorten statt, darunter Bassena 10 in Favoriten, die Ankerbrot-Siedlung, Floridsdorf und Kaisermühlen. Hier werden Kinder der ersten Unterstufe individuell betreut, insbesondere in Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch.

Spielerisches Lernen, Wortschatzerweiterung und gezielte Übungen stehen im Mittelpunkt. Die Ehrenamtlichen erhalten dafür passendes Übungsmaterial und arbeiten in einer geschützten, vertrauensvollen Umgebung. So entsteht ein Raum, in dem Kinder Fehler machen dürfen, Erfolge feiern und Freude am Lernen entwickeln können.

Neue Lernbegleiter gesucht

Das Projekt lebt von engagierten Freiwilligen. Wer Interesse hat, Kinder beim Lernen zu begleiten, kann sich jederzeit bei wohnpartner melden. Voraussetzungen sind Freude an der Arbeit mit Kindern, Offenheit, Kommunikationsfähigkeit und Grundkenntnisse in Deutsch, Mathematik oder Englisch auf Volksschulniveau.

Wichtig zu wissen: Die Lernbegleitung ersetzt keine professionelle Nachhilfe. Ehrenamtliche bringen ihre Erfahrung ein und unterstützen bestmöglich, sie sind aber keine ausgebildeten Lehrkräfte. Dafür schenken sie den Kindern etwas Unbezahlbares: Aufmerksamkeit, Zeit und Zuversicht.

Interessierte melden sich unter: +43 1 24 503-25960, office@wohnpartner-wien.at oder unter wohnpartner-wien.at