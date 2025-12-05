Was für eine besondere Aktion in der Klinik Hietzing. Musiker und Musiktherapeuten besuchen die Patienten direkt am Krankenbett und gestalten kurze musikalische Begegnungen – individuell abgestimmt auf deren Wünsche und Erinnerungen. Gerade in der Vorweihnachtszeit sorgt das für spürbare Wärme und heitere Stimmung auf der Station. Entstanden ist das Angebot ursprünglich aus einem Forschungsprojekt der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, das gemeinsam mit der Universitätsklinik für Radioonkologie am AKH Wien durchgeführt wurde.

Besonders freut man sich in der Klinik Hietzing, dass das Projekt auch auf der Neurologie angekommen ist. „Oft ist durch die neurologische Grunderkrankung die Sprache der Patienten und Patientinnen beeinträchtigt. Musik ist dann ein wunderbares nonverbales Kommunikationsmittel, das emotional berührt und den Heilungsprozess durch Effekte wie Entspannung, Inspiration und eine gehobenere Stimmung unterstützt.“, so Karoline Ostertag, Oberärztin auf der Neurologischen Abteilung der Klinik Hietzing.

Magdalena Bork, Projektverantwortliche (mdw) ergänzt: „Die Zusammenarbeit zwischen der mdw, dem Verein MusiCare und dem WIGEV ist für uns sehr wertvoll. Wir erleben hier Momente, die zeigen, wie stark Musik wirkt: Vor kurzem ist ein Patient, der sich eigentlich sehr schwach fühlte, zu einem Walzer aufgestanden und hat sogar eine kleine Runde mit einer Kollegin getanzt. Solche Augenblicke bleiben.“