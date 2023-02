Mit Mario Bolzani wird das Training persönlich

Die Liebe zum Sport wurde Mario Bolzani quasi in die Wiege ­gelegt. „Obwohl meine Mutter selbst nicht unbedingt sportlich war, hat sie immer darauf geachtet, dass ich mich viel bewege.“ Kaum konnte der heute 46-Jährige gehen, „konnte ich auch schon Rad fahren“. Es folgten Fußball, „was man als Bub eben so macht“, Judo, Tennis, Leichtathletik und die Erkenntnis, dass „Sport mein Leben bestimmen wird“. Leider kam diese etwas zu spät.

Action

„Um als Fußball- oder Tennisspieler Erfolg zu haben, hätte ich mich schon sehr früh spezialisieren und in einem ­Verein aktiv sein müssen.“ Die passende Antwort auf seinen Bewegungsdrang fand Bolzani schließlich in bewegten Bildern. „Ich bin mit den Action-Filmen von Schwarzenegger, Stallone und van Damme aufgewachsen – ich war beeindruckt, was diese aus ihren Körpern gemacht haben.“ Er war überzeugt, „was die können, kann ich auch“, und von dem Moment an war Bodybuilding die Basis seines heutigen Berufs – Personal Trainer.

Disziplin zählt

Im Laufe seines Trainings wuchsen nicht nur seine Muskeln, sondern auch die Erkenntnis, dass „Disziplin und Ernährung die Grundlagen sind“. So ab­solvierte er die Ausbildung zum Fitness- und Personal Trainer und machte auch ein Diplom als Ernährungsberater. „Aus ­Interesse habe ich auch gleich zwölf Semester Ernährungs­wissenschaften studiert.“ Er weiß also, wovon er redet, wenn er sein Wissen weitergibt.

Ein neuer Anfang

Der Begriff „aufgeben“ kommt in Bolzanis Wortschatz nicht vor, was man nicht von allen sagen kann. Das kommt ihm jetzt ­zugute. „Viele haben aufgrund der geschlossenen Fitnessstudios während der Lockdowns auf­gehört zu trainieren. Die will ich jetzt wieder motivieren.“ Das macht er auf eine sehr persön­liche Weise. „Ich stelle für jeden meiner Kunden ein individu­elles, maßgeschneidertes Programm zusammen.“ Trainiert wird in Partner-Studios oder auf Wunsch auch zu Hause, wobei er die passenden Geräte im ­Gepäck hat. Für eine Stunde verrechnet er 80 Euro. Mehr Infos gibt es auf Facebook unter „Mario Bolzani“ oder per Mail an mlb76@chello.at