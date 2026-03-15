Am 24. März 2026 um 18.30 Uhr öffnet der Festsaal der Bezirksvorstehung Landstraße seine Türen für ein außergewöhnliches Konzert, das sowohl Kenner als auch Liebhaber klassischer Klänge begeistert. Die international besetzte Formation rund um Traude Fritz verspricht einen Abend, der Tradition und Virtuosität in harmonischem Einklang vereint.

Streifzug durch fast 300 Jahre Musik

Unter der künstlerischen Leitung der österreichischen Altistin Traude Fritz, deren unverwechselbare timbrierte Stimme das Publikum seit Jahren begeistert, spannt das Ensemble einen faszinierenden Bogen durch die Musikgeschichte. Auf dem Programm stehen Kompositionen von Antonio Caldara, Louis-Antoine Dornel, Alessandro Scarlatti, Giovanni Battista Pergolesi, Henry Eccles, Christoph Willibald Gluck, J. S. Bach und Georg Friedrich Händel – jede Arie, jede Sonate ein eigenes Klanguniversum.

Die Musiker bringen dabei internationale Expertise auf die Bühne. Die polnische Geigerin Maja Anna Famula und der Pianist Marek Kudlicki treffen auf die österreichischen Klarinettistinnen Sonia und Veronika Lehrhuber sowie Traude Fritz selbst. Gemeinsam erschaffen sie ein facettenreiches Musikerlebnis, das von zarten Sarabanden bis zu kraftvollen Duetten reicht. Besonders die Klarinettenstücke von Bernhard Henrik Crusell und die eleganten Arien Mozarts fügen sich zu einem stimmigen, lebendigen Konzertteppich.

Mozart und die Vielfalt der Klassik

Im zweiten Teil des Abends stehen die Höhepunkte der Wiener Klassik und Spätromantik im Fokus. Mozarts Arien aus „La Clemenza di Tito“ erklingen neben Duetten für Klarinetten und bekannten Stücken wie Jules Massenets „Meditation“ aus „Thais“. Die jungen wie erfahrenen Musiker beweisen dabei, dass klassische Musik keineswegs statisch ist, sondern durch Interpretation, Emotion und technische Finesse neu zum Leben erwacht.

Traude Fritz und ihr Ensemble laden das Publikum ein, die Vielfalt klassischer Musik hautnah zu erleben. Die Veranstaltung ist öffentlich, mit freier Sitzplatzwahl, und vermittelt sowohl die Leichtigkeit der italienischen Arien als auch die tiefgründige Ausdruckskraft barocker und romantischer Werke. Ein Abend, der Kulturgenuss mit persönlicher Nähe zu den Künstlern verbindet und in Erinnerung bleibt.

FRITZ & FRIENDS – Mozart in Company

24. März 2026, 18.30 Uhr

Festsaal der Bezirksvorstehung Landstraße

Karl Barromäus-Platz 3, 1030 Wien



Karten sind an der Abendkasse sowie online bei culturall.at, eventjet.at, ticket.io und eventbrite.de erhältlich.