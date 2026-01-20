Das Mozarthaus Vienna richtet seinen Blick heuer ganz besonders auf die Menschen der Stadt. An zwei Tagen heißt es: Willkommen im „eigenen“ Mozarthaus! Denn während die Institution das ganze Jahr über internationales Publikum anzieht, sollen die offenen Türen speziell den Wiener*innen die Möglichkeit geben, den historischen Ort in der Domgasse 5 neu zu entdecken.

Mit dem Wochenende der offenen Tür feiert das Museum zugleich ein Jubiläum: Am 27. Jänner jährt sich Mozarts Geburtstag zum 270. Mal.

Samstag: Führungen, Sektverkostung & Festkonzert

Führungen für Neugierige

Bereits ab Vormittag stehen zahlreiche Führungen am Programm – ideal für alle, die Mozarts Leben, Alltag und Werk einmal aus nächster Nähe kennenlernen möchten.

Prickelnder Nachmittag

Von 12 bis 18 Uhr lädt die Sektkellerei Szigeti ins hauseigene Café zur Verkostung ihrer neuen „Mozart-Sekt-Spezialitäten“. Ein sprudelndes Highlight für Genießer*innen.

Großes Jubiläumskonzert

Um 18.30 Uhr folgt der musikalische Höhepunkt: Ein Festkonzert zum 20-jährigen Bestehen des Mozarthaus Vienna. Kammersängerin Ildiko Raimondi tritt gemeinsam mit ihren Studierenden Emily Jung (Sopran), Jakob Schett (Bariton) und Mizuho Fujimoto (Klavier) auf.

Das 70-minütige Programm greift die Themen der bisherigen sieben Sonderausstellungen auf – und zeigt zugleich einen Ausblick in die Zukunft. Für das Konzert sind Zählkarten erhältlich; es gilt das First-Come-First-Served-Prinzip.

Sonntag ist Familientag

Am Sonntag verwandelt sich der Konzertsaal in einen fröhlich-bunten Kinosaal. Das Team von Kikeriki, Österreichs erstem Kurzfilmfestival für Kinder, zeigt zwei „Kinolino“-Filmblöcke um 10.30 und 14.30 Uhr – perfekt für die ganze Familie.

Dazu kommen kreative Bastelstationen, bei denen kleine Mozart-Fans selbst aktiv werden können.

Anmeldung & Infos

Für das Festkonzert am Samstag sowie das Kikeriki-Kinderprogramm wird um Anmeldung unter ticket@mozarthausvienna.at gebeten.