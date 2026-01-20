Mit 723 Stimmen holte sich das weltweit größte vollzertifizierte Bio-Restaurant den Sieg. Die „Luftburg – Kolarik im Prater“ punktete vor allem mit 100 Prozent biologischen Zutaten, nachhaltigem Konzept und echter Familienfreundlichkeit.

„Hier trifft Wiener Gastfreundschaft auf gelebten Umweltschutz.“

—betonte Initiator Christian P. Lerner (Very Media) bei der Verleihung im Vienna Congress & Convention Center. Seit 2021 servieren Paul und Bianca Kolarik ausschließlich Bio – und setzen damit ein klares Zeichen in Sachen verantwortungsvollen Genusses.

Steirisches Luxus-Refugium auf Platz zwei

Rang zwei geht in die Steiermark: Die Golden Hill Country Chalets & Suites in St. Nikolai im Sausal überzeugten 654 Besucherinnen und Besucher. Das edle Hideaway mit privaten Wellnessbereichen, Panorama-Loft und exklusiven Chalets steht für Entspannung auf höchstem Niveau – Luxus ganz ohne lauten Pomp.

Boho-Flair in Salzburg begeistert

Den dritten Platz holte sich das Boho & Wellnesshotel Jufenalm in Maria Alm (Salzburg) mit 546 Stimmen. Hoch über dem Tal verbindet das Hotel alpinen Chic mit entspanntem Boho-Lifestyle. Panoramawellness, stilvolle Zimmer und echte Gastgeberkultur machen die Jufenalm zu einem Rückzugsort für Genießer.

Knapp am Podest vorbei: Figlmüller & Co.

Nur knapp dahinter landeten mit jeweils knapp 500 Stimmen:

Figlmüller (Wien)

Neue Post Upside Down Town Hotel (Zell am See)

Schloss Hof (Niederösterreich)

Moderatorin Silvia Schneider zeigte sich begeistert: „Der Publikumspreis zeigt, was Gäste wirklich bewegt – ehrlich, direkt und ohne Umwege.“

Große Bühne im Schloss Schönbrunn

Bevor am 27. April 2026 im Schloss Schönbrunn erstmals der neue nationale Award verliehen wird, konnten die Messebesucher auf tourismusstars.at ihre Favoriten wählen. Insgesamt 14 Betriebe waren nominiert – von Klassikern wie dem Wiener Riesenrad über das Park Hyatt Vienna bis zu innovativen Projekten wie dem Rufbus Semmering-Rax.

Alle Nominierten im Überblick