Na wau: Tag der offenen Tür in der Tierarzt-Praxis

Wer neugierig ist, wie die neugestaltete Tierarztpraxis Breitensee aussieht, der hat am Samstag, 3. Juni, die Möglichkeit, vorbeizukommen. Die Türen der Hundes- und Katzenprofis sind geöffnet.

„Herzlich willkommen in unserer Tierarztpraxis“, sagt Chefin Margit Fruth über das Wiener Bezirksblatt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, in der Breitenseer Straße 16 in Penzing vorbeizuschauen. Das Team steht für alle Fragen und Anregungen zur Verfügung. Und dieses Team ist nicht klein, wie unser Bild unten zeigt.

Ein breites Spektrum

„Wir bieten ein breites Spektrum der tiermedizinischen Versorgung inklusive Notfallversorgung an. Mit Kompetenz und Erfahrung sind wir gerne für Sie und Ihre Hunde, Katzen und kleinen Heimtiere da“, steht auf der Homepage geschrieben. Davon kann man sich am Samstag ab 8:30 Uhr vorort überzeugen.

Kontakt zur Tierarztpraxis: Te. 01/982 61 96, E-Mail breitensee@anicura.at