Schwarzer Rauch und enorme Schäden waren am 1. Mai beim ASKÖ-Ballsportzentrum in der Bernoullistraße in der Donaustadt zu verzeichnen. Groß angelegte Sanierungsarbeiten des gesamten Gebäudekomplexes waren notwendig. Jetzt ist es soweit: Das Ballsportzentrum erstrahlt in neuem Glanz und bietet beste Voraussetzungen für vielfältige sportliche Aktivitäten.

Vieles ist hier möglich

Das ASKÖ-Ballsportzentrum im 22. Bezirk verfügt über eine Handball- und Basketballhalle, einen Gymnastikraum, ein Dojo sowie ein Fitnessstudio. Zahlreiche Vereine trainieren hier regelmäßig, zudem ist das breite Sportangebot des ASKÖ WAT Wien in der Anlage vertreten. Damit ist das Ballsportzentrum ein wichtiger Treffpunkt für Bewegung, Training und Gemeinschaft in der Donaustadt.

Sport & Teamgeist

„Wir freuen uns sehr, dass das Ballsportzentrum nach der Sanierung wieder ein Ort ist, an dem Sport, Teamgeist und Freude an der Bewegung im Mittelpunkt stehen“, betonen die Vizepräsidenten Smajo Pasalic (ASKÖ Wien-Vizepräsident Sport) und Stefan Seebauer (ASKÖ Wien-Vizepräsident Finanzen). Das vielfältige Sportangebot ist online auf ASKÖ WAT Wien zu finden.