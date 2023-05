Nächster Teil der Liesing kehrt zur Natur zurück

Die Arbeiten am 3 Kilometer langen Bauabschnitt zwischen der Großmarktstraße und der Gutheil-Schoder-Gasse im 23. Bezirk laufen auf Hochtouren. Damit wird der Liesingbach wird naturnaher, grüner und sauberer.

Zurück zur Natur! Zu einer wahren Grünoase und einem ökologisch intakten Gewässer hat sich der Liesingbach in den letzten 20 Jahren auf seinen bereits renaturierten Abschnitten entwickelt – ein echtes Paradies für Mensch, Tier und Pflanzen ist entstanden! Der zweiten Hälfte des Liesingbachs steht das noch bevor: Bis 2027 werden im Rahmen des Großprojekts „Integrativer Hochwasserschutz Liesingbach“ die restlichen noch verbauten 9,2 Kilometer des Liesingbachs schrittweise naturnah, grüner und sauberer.

Bei einer Baustellenbesichtigung beim derzeitigen Bauabschnitt überzeugten sich Vertreter aus Stadt- und Bundespolitik, wie Stadträtin Ulli Sima, Stadtrat Jürgen Czernohorszky, Bezirksvorsteher Gerald Bischof und Bundesminister Norbert Totschnig, vom Baufortschritt und warfen gleichsam einen „Blick in die Zukunft“. Bei der Blumentalbrücke bei der Großmarktstraße zeigen sich nämlich beide „Gesichter“ des Liesingbaches auf beeindruckende Weise: Auf der einen Seite das verbaute Flussbett, das dort gerade aufgebrochen wird und bald der Vergangenheit angehört. Auf der anderen die Zukunft der Liesing: frei fließend und wild bewachsen. Hier wurde der Liesingbach bereits vor 20 Jahren renaturiert – zahlreiche Pflanzen und Tiere haben einen neuen Lebensraum gefunden, die Menschen profitieren seither von naturnaher Erholung.

„Mit den Projekten am Liesingbach verbessern wir nicht nur die Sicherheit der Bevölkerung und die Wasserqualität, sondern wir schaffen auch vielfältige Grünbereiche am Wasser, was die Lebensqualität insgesamt erhöht.“, so der Minister und Ulli Sima ergänzt. „Die Renaturierung des Liesingbaches ist eine echte Erfolgsgeschichte! Mit diesem ökologischen Großprojekt sorgen wir nicht nur Schritt für Schritt für besseren Hochwasserschutz und top Wasserqualität – wir geben Menschen, Tieren und Pflanzen ein Stück Natur zurück.“

Bis 2027 vollständig renaturiert

In den vergangenen 20 Jahren hat die Stadt Wien mit Unterstützung durch Förderungen des Bundes bereits 9,2 Kilometer der Liesing renaturiert. Seit 2020 laufen die Renaturierungsarbeiten für die zweite Hälfte des Liesingsbachs – zwischen Kaiser-Franz-Josef-Straße und Großmarktstraße, die abschnittsweise bis 2027 fertiggestellt wird. Ein Abschnitt beim Liesinger Bahnhof (Bauteil 4) sowie das Speicherbecken Gelbe Haide (Bauteil 6), das seit Herbst 2020 in Betrieb ist, sind bereits fertig. Aktuell wird der „Bauteil 1“ bearbeitet, ein rund 3 km langer Abschnitt zwischen Großmarktstraße und Gutheil-Schoder-Gasse.

Die Arbeiten starteten beim Islamischen Friedhof bei der Großmarktstraße, von dort geht es Stück für Stück bachaufwärts. Bis zum Herbst 2025 wird die Umgestaltung dieses Abschnittes abgeschlossen sein. 2024 folgen die Bauabschnitte 2, 3 und 5. Die Bauarbeiten werden gemeinsam von der Fachabteilung Wiener Gewässer (MA 45) und Wien Kanal durchgeführt.

„Die Wiederherstellung des naturnahen Liesingbachs ist ein Vorzeigebeispiel, dass mehr Klima- und Umweltschutz auch mehr Lebensqualität für die Menschen bringt. Eine vielfältige Natur bedeutet auch bessere Erholungsmöglichkeiten für die Wiener. Damit Mensch und Tier einen sauberen Liesingbach vorfinden, baut Wien Kanal unter dem Bachbett einen Kanal, der das Gewässer vor verschmutztem Regenwasser oder sonstigen Schadstoffen schützt“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

In den umgestalteten Abschnitten der Liesing ist bereits wieder ein vitaler Bach entstanden, mit guter Wasserqualität und vielfältigen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Beim Rückbau wird die harte Pflasterung der Bachsohle Stück für Stück aufgebrochen und ein drei km langer Kanal unter dem Bachbett eingebaut. Die abgetragenen Pflastersteine werden vor Ort zerkleinert und im neuen Bachbett eingebaut. Im Bachlauf werden kleine Buchten und Flachwasserbereiche geschaffen – ideale Lebensräume für viele Fische und Insektenarten. „Dieses Projekt macht den derzeit schon sehr beliebten Naherholungsraum Liesingbach für unsere Bezirksbewohner noch attraktiver und verbessert somit die Lebensqualität in Liesing ein weiteres Stück!“ freut sich Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Infos zum Projekt Liesingbach: www.wien.gv.at/liesingbach