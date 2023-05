Derzeit werden in Wien Flugblätter im Erscheinungsbild der Stadt Wien in Umlauf gebracht, die vorgeben, die Stadt Wien würde per Los Anrainerparkpickerl wegfallen lassen wollen. Dies ist frei erfunden.

Solch gezielte Desinformation kann Ängste schüren und Vorurteile sowie Unsicherheiten in Teilen der Bevölkerung verstärken. Die Stadt setzt sich deswegen verstärkt dagegen ein. Mehr Infos zum Thema Fake News finden Sie hier