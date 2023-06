Nächster Halt: Neuer Job bei den Wiener Linien

Die Zukunft auf Schiene: Wiener Linien rekrutieren Fahrpersonal und Werkstätten-Mitarbeiter bei einem großen Recruiting-Event im Herzen der Stadt.

Im Zuge des 5-Punkte-Programms gegen den Arbeitskräftemangel, veranstalten die Wiener Linien am 15. Juni von 13 bis 17 Uhr am Karlsplatz ein Recruiting-Event. Damit sich potenzielle Mitarbeiter gleich einen Eindruck von ihrem zukünftigen Arbeitsplatz machen und die Arbeitsumgebung besser kennen lernen können, finden die Bewerbungsgespräche in einer Straßenbahn statt.

Gesucht werden rund 100 Fahrer und Lenker für Bim, Bus und U-Bahn und laufend Werkstätten-Mitarbeiter in unterschiedlichen Bereichen, wie z.B. Elektriker und Mechaniker.

Jetzt anmelden und bewerben

Wer teilnehmen möchte, hat zwei Möglichkeiten: Entweder sichert man sich schon vorab ein Bewerbungsgespräch über die Online-Bewerbung unter wienerlinien.at/recruiting-event. Anmeldefrist dafür ist der 8. Juni 2023. Spontanentschlossene können sich außerdem vor Ort bei der Bewerbungsstation direkt bewerben und gleich ein Kennenlerngespräch ergattern. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich vor Ort über die 120 Berufsprofile der Wiener Linien zu informieren.

Weitere Infos unter:

wienerlinien.at/recruiting-event