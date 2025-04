Natur- und Erlebnispark Sonnenland: Garteln und entspannen

Das ehemalige Sonnenland wird ab Sommer 2025 zum „Natur- und Erlebnispark Sonnenland“. Eine grüne Wohlfühloase mit Motorikpark, Naturspielplatz, Barfußweg und Pop-up-Gemüsebeeten – mitgestaltet von den Bewohnern selbst.

In Simmering entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Sonnenlandes ein neuer Natur- und Erlebnispark. Mit viel Bürgerbeteiligung wird hier ein Ort für Bewegung, Erholung und nachbarschaftliches Miteinander geschaffen. Das Projekt vereint ökologische Gestaltung, sportliche Angebote und Gemeinschaftsgarten – und ist ein Vorzeigeprojekt für nachhaltige Stadtentwicklung.

Vom Kindergarten zur Klimaoase

Wo früher Kinder in der Betreuung der Wiener Kinderfreunde spielten, entsteht bald ein ganz neues Kapitel für Simmering: Das ehemalige Sonnenland wird in einen Motorik- und Naturpark verwandelt. Das Projekt ist eine Kooperation von Sport Wien, dem Bezirk Simmering und dem Wiener Klimateam – und ein Paradebeispiel für Bürgerbeteiligung. Denn die Ideen für den neuen Park stammen direkt von den Menschen vor Ort. „Mit dem Natur- und Erlebnispark schaffen wir einen Ort der Begegnung, Bewegung und naturnahen Erholung“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Das Ziel: ein nachhaltiger, grüner Treffpunkt für Jung und Alt und ein Beitrag zum Stadtklima.

Spiel, Spaß – und „barfuß im Park“

Der neue Motorikpark wird ein Ort voller Möglichkeiten: Für Kinder gibt’s einen Naturspielplatz mit Seillabyrinth, Kletterdschungel und einer Wikinger-Schaukel. Wer es ruhiger mag, findet Platz auf der großen Wiese, ideal für Yoga oder Picknicks. Auch sportlich ambitionierte Simmeringer kommen auf ihre Kosten. Eine Calisthenics-Insel und eine Balancierstrecke fördern Fitness und Geschicklichkeit. Eine besondere Attraktion wird der Barfußweg, der den Naturaspekt mit Bewegung verbindet. Der Park soll nicht nur zum Schwitzen, sondern auch zum Durchatmen einladen, mitten im dicht besiedelten Bezirk.

Gärtnern mit Nachbarschaftsbonus

Mit dem Natur- und Erlebnispark hält auch ein Gemeinschaftsgarten Einzug ins Grätzl. Pop-up-Gemüsebeete bieten Raum zum gemeinsamen Pflanzen und Ernten. Gesucht werden noch engagierte Initiativen oder Vereine, die sich um die Pflege kümmern. Wer also Lust hat, Tomaten mit Nachbarn statt allein auf dem Balkon zu ziehen, ist herzlich willkommen. Interessierte können sich direkt bei der Bezirksvorstehung melden. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart bringt es auf den Punkt: „Der neue Park wird ein lebendiger Ort für Bewegung, Erholung und Gemeinschaft – genau das, was Simmering verdient.“ Ab Sommer 2025 heißt es also: Schuhe aus, Hände in die Erde und losgegartelt!

www.wien.gv.at/simmering/