Neue Brustkrebsgruppe bietet psychologische Hilfe

In der Klinik Landstraße erhalten Patientinnen in einer neuen Brustkrebsgruppe jetzt klinisch-psychologische Unterstützung in einer neuen Gruppentherapie. Ziel ist es, Frauen nicht nur medizinisch, sondern auch seelisch durch die schwere Zeit zu begleiten.

Brustkrebs verändert das Leben von heute auf morgen – nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Viele Patientinnen stehen vor der Herausforderung, ihre Krankheit zu verarbeiten, mit Ängsten umzugehen und sich in einem neuen Körper zurechtzufinden. Um sie dabei besser zu unterstützen, bietet die Klinik Landstraße nun eine spezielle psychologische Gruppe für Brustkrebspatientinnen an. In einem geschützten Rahmen erhalten die Frauen Hilfe zur Selbsthilfe – mit Verständnis, Austausch und professioneller Begleitung.