Ferienstart im Westen: Was Urlauber auf den Straßen erwartet

Mit dem Ferienbeginn in West- und Südösterreich nimmt der Sommerreiseverkehr Fahrt auf. Der ÖAMTC rechnet am Wochenende mit dichteren Kolonnen, warnt aber vor allem vor Staus in Kroatien. Zusätzlich lockt das Electric Love Festival am Salzburgring viele Besucher an. Wer gut plant, kommt entspannter ans Ziel.

Besonders für Reisende Richtung Süden gibt es eine klare Warnung. „Unser kroatischer Partnerclub HAK hat im Großraum Zagreb für das Wochenende eine Stauwarnung herausgegeben. Dort soll ein Großkonzert mit bis zu 500.000 Zuschauern stattfinden. Der Autobahnring im Süden von Zagreb, ohnehin ein jährlicher Staupunkt am Weg in den Süden, wird überlastet sein. Der HAK appelliert, großräumig über Ljubljana auszuweichen“, informieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Auf der ÖAMTC-Homepage finden Urlauber genaue Tipps zu Ausweichrouten.

Ferienstart sorgt für mehr Verkehr

Der Ferienbeginn in Oberösterreich, Steiermark, Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg bringt mehr Verkehr auf die Straßen. Auch Reisende aus fünf deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande machen sich Richtung Süden auf den Weg. Der ÖAMTC erwartet erste Wellen bereits am Freitagnachmittag. Ab Samstagfrüh werden die Hauptverkehrsrouten stark frequentiert sein.

Hier wird es eng

Der ÖAMTC nennt mehrere bekannte Staupunkte, an denen es am Wochenende zäh werden könnte:

A1 Westautobahn, Großraum Salzburg, Bereich Thalgau

A2 Südautobahn, zwischen Sinabelkirchen und Gleisdorf

A9 Pyhrnautobahn, an den Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie bei Kalwang

A10 Tauernautobahn, rund um Salzburg und bei St. Michael im Lungau

A12 Inntalautobahn, im Raum Innsbruck

A13 Brennerautobahn, speziell zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg

A23 Südosttangente Wien

S6 Semmering Schnellstraße, bei Gloggnitz

B179 Fernpass Straße, zwischen Füssen und Nassereith

Stauberater im Einsatz

ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler gibt vorsichtige Entwarnung: „Die Fertigstellung der Tunnelbaustellen zwischen Golling und Werfen wird sicher eine große Entlastung im Staugeschehen bringen. Zu erwarten ist, dass sich das Verkehrsaufkommen gegenüber letztem Wochenende zwar erhöht, zu längeren Verzögerungen sollte es aber noch nicht kommen.“ Thaler und sein Team sind den Sommer über auf der A10 unterwegs, um bei Pannen rasch helfen zu können.

Electric Love Festival: Zusatzverkehr am Salzburgring

Von 3. bis 5. Juli steigt das Electric Love Festival. Viele Fans reisen über die A1 bei Thalgau oder die B158 an. Der ÖAMTC rechnet besonders am Sonntag bei der Abreise mit Staus. Wer kann, sollte alternative Routen prüfen.

Gut informiert unterwegs

Aktuelle Verkehrsinfos, Staukalender und Ausweichrouten gibt es unter www.oeamtc.at/verkehr oder in der ÖAMTC-App. So startet der Urlaub stressfreier.