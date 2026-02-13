Mehr Grün rund um die U3-Endstation Simmering

Ab März beginnt die Neugestaltung des Vorplatzes der U3-Endstation Simmering. Die Baumscheiben der bestehenden Bäume werden vergrößert und mit Stauden bepflanzt, die Insekten Lebensraum bieten und das Stadtklima kühlen. Moderne Sitzmöbel machen den Platz zu einem angenehmen Aufenthaltsort für eine kurze Pause zwischen U-Bahn und Bus oder einem Treffen im Grätzl.

Auch der Bereich rund um den beliebten Froschkönig-Brunnen erfährt eine Aufwertung. Hier entstehen zusätzliche Bäume, Hochstammsträucher und zusammenhängende Grünflächen.Zahlreiche neu angelegte Beete ersetzen die Asphaltflächen und sorgen künftig für mehr Schatten. Der Schanigarten bleibt als beliebter Treffpunkt erhalten, ergänzt um neue Plätze zum Plaudern und Durchatmen.

Entsiegelung für besseres Mikroklima im Grätzl

Die Umgestaltungen folgen dem Wiener Motto „Raus aus dem Asphalt“. Versiegelte Flächen werden aufgebrochen, hellere, sickerfähige Pflasterungen sorgen für bessere Kühlung und Versickerung von Regenwasser. Das Ergebnis: weniger Hitze, mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität.

Die Maßnahmen sind Teil der städtischen Begrünungsoffensive, die Simmering bereits mit Projekten am Enkplatz und am Svetelsky-Vorplatz sichtbar verändert hat. Die neuen Plätze knüpfen daran an und machen das Grätzl rund um die U3-Endstation zu einem klimafitten Knotenpunkt.

„Viele Simmeringer:innen haben sich mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität und ein besseres Klima im Grätzl rund um die U3-Endstation gewünscht. Bei der Planung war mir besonders wichtig, den bereits bestehenden Schanigarten auch weiterhin als zentralen Treffpunkt zu erhalten. Die Neugestaltungen werden aus Mitteln des Wiener Klimateams finanziert – für den Bezirk entstehen somit keine Kosten.“

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart

Simmering wird Schritt für Schritt klimafit

Doch das ist erst der Anfang. Auch die Simmeringer Hauptstraße soll künftig deutlich grüner werden – mit tausenden Quadratmetern neuer Grünflächen, vielen neuen Bäumen, Sitzgelegenheiten und Wasserelementen. Ziel ist ein spürbar kühleres, lebenswerteres Stadtklima.



Die Idee für die aktuelle Umgestaltung stammt aus dem Wiener Klimateam, wo Bürger gemeinsam mit Experten und Bezirkspolitik Projekte entwickeln und priorisieren. Dass nun ein weiteres Bürgerprojekt umgesetzt wird, zeigt einmal mehr: Beteiligung wirkt und verändert den Bezirk sichtbar positiv.

klimateam.wien.gv.at

www.wien.gv.at/simmering/