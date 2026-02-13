Hier zeigen die Rapid-Fangruppen, dass sie einiges zusammenbringen. Seit der Premiere von „Wiener helfen Wienern“ 2010 ist viel Gutes passiert. Auch in den letzten Monaten wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um viel Geld für die gute Sache zu sammeln. Beim Heimspiel gegen Hartberg wurde ein Spendenscheck von 121.312,88 Euro übergeben.

Heimspiel & Kino-Abend

Start war im Herbst 2025 beim Heimspiel gegen den LASK, anschließend wurde bei den darauffolgenden Heimspielen und einigen Veranstaltungen wie dem Kino-Abend mit dem Film “Wochenendrebellen” gesammelt. Am 30. Jänner folgte mit dem Spenden-Abend im Casino Baumgarten (Linzer Straße) und sehr vielen Fans ein weiterer Höhepunkt. Alleine hier wurden 10.000 Euro durch die Mannschaft und das Betreuerteam gesammelt.

Rapid sagt Danke

Der SK Rapid bedankt sich für die “großartige Initiative des Block West und bei allen Rapid-Fans, die mit ihren Spenden mitgeholfen haben”. Mehr Infos: Wiener helfen Wiener