Die Unternehmen der Wien Holding liefern dafür 2026 gleich mehrere Ideen – vom Museumsdate über Dinner in luftiger Höhe bis zur Wellness-Auszeit oder einer romantischen Schifffahrt.

Kultur-Date mit Sekt: Führung für zwei im Jüdischen Museum Wien

Wer den Valentinstag lieber mit Tiefgang statt Kitsch feiert, ist im Jüdischen Museum Wien richtig. Bei der speziellen Valentinstagsführung „Unsere Stadt – zu zweit“ dreht sich alles um Beziehungen, Rituale und Wiener Liebesgeschichten – erzählt anhand ausgewählter Objekte wie Eheringen, Brautgürteln oder Erinnerungsstücken.

Das Beste: Vor der Führung gibt’s für alle Teilnehmer*innen ein Glas Sekt zur Begrüßung.

Termin: Freitag, 13. Februar 2026, 16:45 Uhr

Kosten: 3 Euro Führungsticket + gültiger Eintritt

Ort: Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Hoch hinaus: Romantik am Donauturm mit Menü, Rose & Rutsche

Für alle, die es gerne spektakulär mögen: Am 14. Februar wird der Donauturm zum Treffpunkt für Verliebte – inklusive 360-Grad-Panorama über Wien.

Im Turm Restaurant (170 Meter Höhe) wartet ein exklusives mehrgängiges Menü (auch vegetarisch möglich), Weinbegleitung, eine langlebige Rose pro Paar – und ja: die Donauturm-Rutsche ist auch dabei. Romantik kann schließlich auch ein bisschen Adrenalin vertragen.

Neu: Das Dinner wird erstmals in zwei Timeslots angeboten.

Turm Restaurant:

Einlass 17:30 / 20:30 Uhr – Menübeginn 18:00 / 21:00 Uhr

Preis: 199 Euro pro Person (Fenstertisch)

Turm Café (Buffet):

Einlass 18:30 Uhr – Buffet ab 19:00 Uhr

Preis: 149 Euro (Fenstertisch), 129 Euro (Innentisch)

Ort: Donauturmplatz 1, 1220 Wien

Zur Buchung!

Erlebnisse statt Pralinen: Valentins-Aktionen bei Wien Ticket

Wer heuer lieber Zeit statt Zeug schenkt, wird bei Wien Ticket fündig: Zum Valentinstag gibt’s Ermäßigungen bis zu minus 50 Prozent – ideal für alle, die noch schnell ein gemeinsames Erlebnis suchen.

Mit dabei sind unter anderem:

Love Jogging in Laxenburg – minus 50%

Das Phantom der Oper – 2 für 1

The Sound of Epic Anime – minus 40%

Date and Dance in der Eden Bar – minus 25%

50 Shades of Love mit Monika Ballwein – minus 25%

Buchbar ab: 6. Februar 2026

Infos: online, telefonisch (01/58885) oder am Pavillon bei der Staatsoper

Geschenk mit Wow-Faktor: Holiday on Ice in der Stadthalle

Wer schon jetzt ein Highlight für später verschenken will, kann mit Holiday on Ice – CINEMA OF DREAMS punkten. Die neue Show läuft von 21. bis 31. Jänner 2027 in der Wiener Stadthalle – mit Hollywood-Feeling, Eiskunstlauf und großer Story.

Und: Bis 15. Februar 2026 gibt’s noch den Frühbucherbonus mit 30 Prozent Ermäßigung (auf Vollpreistickets ab Kategorie A, solange der Vorrat reicht).

Jetzt buchen!

Wellness-Date: Valentinstag in der Therme Wien

Manchmal ist das schönste Geschenk einfach: nichts müssen. Die Therme Wien, Kurbadstraße 14, 1100 Wien, bietet dafür am 14. Februar die passende Kulisse – mit Wasserwelten, Saunalandschaften und ruhigen Rückzugsorten.

Wer den „Relax! Tagesurlaub“ bucht, bekommt am Valentinstag zusätzlich ein Glas Poysecco. Auch Thermen-Gutscheine sind eine praktische Last-Minute-Idee.

Mehr Infos und Buchung unter:

Dinner am Wasser: Romantik-Dinner-Cruise mit der DDSG

Ein echter Klassiker für den Valentinstag: eine Abendfahrt auf der Donau. Bei der „Valentinstag Romantik Dinner Cruise“ wird die MS Admiral Tegetthoff am 14. Februar 2026 zum Love Boat – inklusive maritimer Deko, Live-Musik und Candle-Light-Stimmung.

Kulinarisch gibt’s ein 4-Gänge-Menü (u. a. Roastbeef, Kalbslungenbraten, Rosenblüten-Panna-Cotta) und einen prickelnden Aperitif.

Termin: 14. Februar 2026

Einstieg: 18:00 Uhr (Wien/Reichsbrücke)

Abfahrt: 19:00 Uhr – Ankunft: 22:30 Uhr

Preis: 95 Euro pro Person

Ort: Reichsbrücke, 1220 Wien

Extra-Tipp: Gutscheine gehen immer

Wer wirklich auf Nummer sicher gehen will: Gutscheine der Wien Holding-Unternehmen sind ebenfalls eine perfekte Geschenkidee – besonders für alle, die lieber gemeinsam auswählen.