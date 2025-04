Neue Wege für starke Zukunft: Startklar für Bildung von morgen

Elementarpädagog*innen gestalten die frühesten Bildungsjahre von Kindern – und tragen damit enorme Verantwortung. Die FH Campus Wien startet nun zwei neue Bachelorstudiengänge, die Theorie und Praxis eng miteinander verbinden.

Kindergärten und Krippen sind nicht nur Orte der Betreuung – sie sind die ersten Bildungseinrichtungen im Leben eines Kindes. Hier werden Weichen gestellt. Umso wichtiger ist es, dass jene, die dort arbeiten, bestmöglich ausgebildet sind. Die FH Campus Wien setzt deshalb ein starkes Zeichen: Mit den ersten berufsqualifizierenden Bachelorstudiengängen für Elementarpädagogik in dualer Form schafft sie eine fundierte, praxisnahe Ausbildung für angehende Fachkräfte.

Dual studieren: Lernen, wo Bildung passiert

Im neuen Studienmodell gehen Hochschule und Berufspraxis Hand in Hand. Die Studierenden verbringen Zeit sowohl an der FH Campus Wien als auch direkt in elementarpädagogischen Einrichtungen. Diese enge Verzahnung ermöglicht es, das Gelernte sofort anzuwenden – und umgekehrt Fragen aus dem Berufsalltag wissenschaftlich zu durchdringen.

Die Studiengänge richten sich an zwei Zielgruppen:

Bachelorstudium Elementarpädagogik: für Maturant*innen und Personen mit gleichwertigem Bildungsabschluss.

Bachelor Professional Elementarpädagogik: für Menschen mit einschlägiger Berufserfahrung, angeboten gemeinsam mit dem Träger KIWI – Kinder in Wien.

Fundiertes Wissen für echte Herausforderungen

In sechs Semestern erwerben die Studierenden umfassende Handlungskompetenzen: von psychodynamischer Reflexion über forschungsgeleitete Lehre bis hin zu gesellschaftlicher Verantwortung. Ab dem sechsten Semester können individuelle Schwerpunkte gesetzt werden – etwa in Mehrsprachigkeit oder Ergotherapie.

„Wir verknüpfen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischen Anforderungen des Berufsalltags. Unser Ziel ist, dass die Absolvent*innen die elementare Bildungslandschaft aktiv mitgestalten“, sagt Studiengangsleiterin Nina Hover-Reisner.

Berufsbild mit Zukunft – und Sinn

Nach dem Studium eröffnen sich vielfältige Wege:

Leitung von Gruppen in Krippe, Kindergarten oder Hort

Mitarbeit in Forschungs- und Bildungsprojekten

Praxisanleitung für Kolleg*innen

Beratung und Zusammenarbeit mit Eltern

Die Absolvent*innen übernehmen eine zentrale Rolle in der Bildungskette – mit echtem gesellschaftlichen Impact.

Jetzt bewerben – Frist bis 31. Mai

Die Bewerbungsphase für beide Studiengänge läuft bereits. Wer Teil einer neuen Generation von Elementarpädagog*innen werden möchte, kann sich bis 31. Mai bewerben.

Weitere Infos und Bewerbung:

www.fh-campuswien.ac.at