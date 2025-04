Startschuss für den Sommer: Techno Cafe lädt zum Afterwork

Das Warten hat ein Ende: Ab 29. April verwandelt sich der Volksgarten Pavillon wieder jeden Dienstag in Wiens beliebtesten Afterwork-Hotspot.

Es ist der Klassiker unter den Afterwork-Events: Das Techno Cafe im Pavillon im Volksgarten – in dem wohl schönsten Gastgarten der Stadt – öffnet in diesem Jahr bereits um 17:30 Uhr seine Türen und lädt ab 29. April wieder jeden Dienstag zu lauen Sommerabenden unter freiem Himmel ein. Besucher:innen erwartet eine einzigartige Mischung aus entspanntem Outdoor-Feeling, guten Drinks, American BBQ und elektronischen Klängen von Wiener DJs.

Saisonstart mit Steve Hope, Leo Schick und Rui de Janeiro

Zum Auftakt am 29. April sorgen Steve Hope, Leo Schick und Rui de Janeiro an den Turntables für die perfekte musikalische Begleitung. Ab dann verwandelt sich der denkmalgeschützte Pavillon von Oswald Haerdtl und seine terrassenförmige Gartenanlage in einen Hotspot für Musikfans, Genießer und Netzwerker – bei Schönwetter bis Mitte September.

Tickets unter www.dastechnocafe.at