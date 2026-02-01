In Neu Marx, unweit des renommierten Vienna BioCenter, nimmt die Zukunft der Gesundheitsforschung Form an. Bis 2029 baut die Wirtschaftsagentur Wien auf rund 14.000 Quadratmetern das Life Science Center Vienna: ein Zentrum für Künstliche Intelligenz, Biomedizin und wirtschaftliche Dynamik. Diese Investition stärkt nicht nur Wiens Rolle als führende Life-Science-Metropole Europas, sondern schafft auch nachhaltige Perspektiven für Forschung, Technologie und natürlich Arbeitsplätze.

Ein neues Zentrum für Forschung, Künstliche Intelligenz und Wirtschaft

Das Life Science Center Vienna wird ein modernes Labor- und Bürogebäude mit Erdgeschoss, sechs Obergeschossen und einem Untergeschoss sein, das speziell auf die Bedürfnisse der Life-Science- und KI-Forschung zugeschnitten ist. Durch die Integration von Serverkapazitäten für Robotik-Labore und KI-Anwendungen entsteht ein hochflexibles Umfeld für Wissenschaft und Innovation. Das Gebäude wird klimaneutral versorgt und nach dem Gold-Standard der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zertifiziert.

Mit einem Investitionsvolumen von rund 170 Millionen Euro setzt Wien ein starkes wirtschaftliches Signal. Die Bautätigkeit allein sichert etwa 1.000 Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft und schafft zugleich Raum für hochqualifizierte Jobs in Forschung, Technologie und im KI-Bereich.

Wo Zukunft passiert: Aithyra als Herzstück des neuen Life-Science-Campus

Die erste große Mieterin im Life Science Center Vienna ist Aithyra. Das Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz in der Biomedizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wird durch die Boehringer Ingelheim Stiftung finanziert. Auf rund 7.000 Quadratmetern bezieht das Institut, das KI-gestützte Forschungsansätze entwickelt, seine neu gestalteten Labor- und Büroflächen und belegt damit etwa die Hälfte der Flächen im Zentrum.