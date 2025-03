Neuer Look für Rubenspark auf der Wieden geplant!

Die Wiedner:innen konnten letztes Jahr ihre Ideen für die Neugestaltung des Rubensparks einbringen – jetzt erfolgen die nächsten Planungsschritte.

Wiedens Parkanlagen sind in den warmen Monaten wie die verlängerten Wohnzimmer für so manche Anwohner:innen. Das weiß man auch im Bezirk und hat sich in seiner Klimaschutzstrategie zum Ziel gesetzt, jedes Jahr zumindest einen Park oder Spielplatz neu zu gestalten. Die Umgestaltung des Wanda-Lanzer-Parks zu einem lebendigen Grätzelgarten oder die Erweiterung des Johannes-Diodato-Parks sind nur zwei der bisher erfolgreich umgesetzten Projekte.

Beteiligung abgeschlossen

Als nächsten Park hat sich der Bezirk die Neugestaltung des Rubensparks vorgenommen. Im Sommer letzten Jahres startete Bezirkschefin Lea Halbwidl ein Beteiligungsverfahren, bei dem die Anwohner:innen ihre Wünsche einbringen konnten. Verbesserung des Angebots an Spielgeräten, mehr Schatten und weniger Asphalt sowie eine Optimierung der Hundezone zählten zu den Hauptanliegen. All diese Ideen fließen auch in die derzeit laufende Planung ein. Erste Entwürfe sollen noch vor dem Sommer präsentiert werden. „Gemeinsam mit den Anwohnenden werden wir das Potenzial des Rubensparks voll entwickeln“, ist Halbwidl sicher.