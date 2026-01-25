Auch im Jahr 2025 war das Interesse an einem Job bei den ÖBB ungebrochen: Rund 140.000 Bewerbungen gingen ein – um 20.000 mehr als im Vorjahr. 5.439 neue Mitarbeiter:innen wurden aufgenommen, darunter 760 Lehrlinge. Ein neuer Höchststand.

Sicherheit als Jobargument

Ein zentraler Grund für das große Interesse ist die Stabilität des Arbeitsplatzes. Laut aktueller Studie ist für 64 Prozent der Befragten Jobsicherheit wichtiger als eine überdurchschnittliche Bezahlung. ÖBB-CEO Andreas Matthä bringt es auf den Punkt: „Sicherheit ist nicht langweilig, Sicherheit ist modern.“ Genau hier würden die ÖBB ihre größten Stärken ausspielen.

Benefits, Perspektiven und Aufstieg

Neben Stabilität punkten die ÖBB mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, Kinderbetreuung, Unterstützung für pflegende Angehörige und vielfältigen Karrierewegen. Dass dieses Gesamtpaket überzeugt, zeigt auch die IFES-Arbeitgeberstudie: Innerhalb von zehn Jahren kletterten die ÖBB von Platz 14 auf Platz 4 der attraktivsten Arbeitgeber Österreichs. „Wir bieten nicht nur sichere Arbeitsplätze, sondern echte Zukunftsperspektiven“, so Matthä.

Krisensicher und auf Wachstumskurs

Der öffentliche Verkehr gilt als krisensichere Branche – und wächst weiter. Allein 2026 investieren die ÖBB rund 3,3 Milliarden Euro in die Bahninfrastruktur. Gleichzeitig steht ein Generationenwechsel an: Bis 2030 gehen viele in Pension, jährlich werden rund 4.000 neue Mitarbeiter:innen gesucht. Neue Recruiting-Formate wie der Job Shop in Wien Mitte sollen den Einstieg erleichtern.