Beim abwechslungsreichen Programm kam garantiert keine Langeweile auf: Von Linedance über Smart Percussion bis hin zu tibetischem Tanz war für jedes Alter etwas dabei. Den stimmungsvollen Abschluss bildete eine mitreißende Latino Party.

Für großes Staunen sorgte eine Tattoo-Station, die das generationenübergreifende Konzept des Klubs wortwörtlich unter die Haut brachte: Drei Generationen einer Familie ließen sich gemeinsam ein kleines Smiley-Tattoo stechen. Ein Symbol für Zusammenhalt – und vielleicht bald sogar vier Generationen stark.

„Das bunte Eröffnungsprogramm zeigt, was hier möglich ist: vielfältige Angebote für alle Altersgruppen. Diesen Schwung wollen wir in den Alltag mitnehmen.“

…betont Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben.

Offener Ort für neue Begegnungen

Der neue Klub bietet eine moderne, barrierefreie Umgebung und richtet sich bewusst nicht nur an Senior*innen. Schon die ersten Wochen nach dem Soft Opening zeigten: Das Interesse ist groß, die Resonanz positiv.

Auch Bezirksvorsteher Erich Hohenberger freut sich über das neue Angebot: „Hier ist ein Ort entstanden, der Offenheit ausstrahlt und Menschen einlädt, gemeinsam Zeit zu verbringen und neue Kontakte zu knüpfen.“

Erste Anlaufstelle für neue Bewohner*innen

Das Village im Dritten wächst rasant – und der Klub+ All in Village3 wächst mit. Viele neu zugezogene Bewohnerinnen nutzen den Treffpunkt bereits, um im Grätzl anzukommen. „Genau das ist unser Ziel“, sagt Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer der Häuser zum Leben. „Wir möchten einen Ort schaffen, an dem Nachbarinnen unkompliziert ins Gespräch kommen und generationenübergreifend miteinander in Austausch treten.“

Vielfältiges Programm – übersichtlich in der DieKlubs App

Ob Tanz, Fitness, Vorträge oder Kreativangebote: Das Programm im neuen Klub ist breit gefächert. Der großzügige Bewegungsraum bietet Platz für Formate wie Zumba oder Discofitness, daneben stehen Kunst- und Kreativgruppen, Workshops und vieles mehr am Programm.

Einen schnellen Überblick erhalten Interessierte über die DieKlubs App, die Veranstaltungen, Standorte, Öffnungszeiten und Kontaktdaten bündelt. Herzstück ist ein übersichtlicher Veranstaltungskalender, der direkt zum Mitmachen anregt.

Alle Infos zur App: DieKlubs App – Pensionistinnenklubs*