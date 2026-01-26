Für alle Landstraßer, Patienten, Besucher und Mitarbeitende der Klinik Landstraße gibt es ab sofort einen weiteren Grund, den Weg in die Juchgasse zu wählen. Seit kurzem duftet es rund um das Krankenhaus wieder nach frischem Brot, feinen Mehlspeisen und heißem Bio- und Fairtrade-Kaffee. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger, Horst Cubert, Verwaltungsdirektor Klinik Landstraße, und Ströck-Eigentümer Gerhard Ströck haben die neue Filiale persönlich in Augenschein genommen. Mit einem prüfendem Blick auf Qualität, Service und Wohlfühl-Atmosphäre.

Frisch, modern, serviceorientiert: Ströck in der Juchgasse

Mit einer Bauzeit von Februar bis November 2025 entstand auf rund 230 m² Nutzfläche ein heller, einladender Treffpunkt für alle, die gutes Backhandwerk zu schätzen wissen. Innen erwarten Besucher ca. 40 Sitzplätze, draußen auf der Terrasse weitere 30 Sitzplätze auf rund 60 m², perfekt für eine kurze Pause vom Alltag oder den gemütlichen Kaffee zwischendurch.

Die Filiale kombiniert klassische Ströck-Backkunst mit einer modernen Selbstbedienungs-Kaffeebar, in der unter anderem Bio- und Fairtrade-Kaffeespezialitäten geboten werden. Von Frühstücksvarianten über kleine Snacks bis zu süßen Mehlspeisen ist alles dabei – ideal für Frühaufsteher, Besucher der Klinik oder alle, die auf dem Weg zur Arbeit einen genussvollen Stopp einlegen wollen.

Sonn- und Feiertags geöffnet: Plus für die Landstraße

Ströck steht seit Jahrzehnten für Handwerksbäckerei „Backkunst seit 1970“ und ein Sortiment, das Brot, Gebäck, Snacks und hochwertige Kaffeegetränke vereint. Dabei oft mit regionalem, biozertifiziertem Anspruch und Nachhaltigkeitsgedanken bei den Zutaten.

Ein besonderes Plus dieser neuen Filiale: Sie ist auch sonn- und feiertags geöffnet und von außen ohne Klinik-Eintritt zugänglich. Gerade für Besucher, Grätzl-Nachbarn und Klinikmitarbeitende ist das ein echter Gewinn im Alltag. Ob früh am Morgen ein Energy-Frühstück, ein schneller Espresso zwischendurch, noch rasch gutes Brot oder Semmerl besorgen oder ein gemütlicher Cappuccino am Wochenende, hier ist für jede Tageszeit etwas dabei.

Ströck – Klinik Landstraße

Juchgasse 25, 1030 Wien

Mo.-Fr., 6.30-18 Uhr I Sa. & So., 7-18 Uhr

stroeck.at