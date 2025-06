Neues Öffi-Service: Aufzüge mit dem Smartphone steuern

Die Wiener Linien bauen ihre barrierefreien Services aus. Mithilfe der „Liftboy“-App können Fahrgäste Aufzüge kontaktlos rufen, aber auch die Türöffnungs- und Schließzeiten verlängern.

Die Wiener Öffis sind für alle Menschen da und alle sollen die Öffis so einfach und angenehm wie möglich nutzen können. Daher arbeiten die Wiener Linien konstant an der Weiterentwicklung ihrer barrierefreien Services und präsentieren nun ein neues Angebot. Mit der „Liftboy“-App – benannt nach der Idee des Liftboys, der den Aufzug bedient – können Nutzer ihre Aufzüge bequem per Smartphone rufen.

Gratis verfügbar

Die App ist sowohl für Android- als auch iOS-Geräte gratis verfügbar und trägt dazu bei, die Wartezeiten zu verkürzen und die Bedienung effizienter zu gestalten. Bis Ende 2025 sollen alle Aufzüge im Netz mit der neuen Funktion verfügbar sein.

Und so geht’s

Die App stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Aufzug her, sodass der Aufzug bereits aus einer Entfernung von zehn bis 15 Metern gerufen werden kann. Dies ermöglicht eine komfortable und schnelle Bedienung, ganz ohne direkten Kontakt zum Aufzug. Außerdem können die Benützer die Türöffnungs- und Schließzeiten des Aufzugs von drei auf bis zu zwölf Sekunden verlängern. Diese Funktion sorgt für ein entspannteres Ein- und Aussteigen.

Für alle Größen

Die komfortable Bedienung per Smartphone ist unabhängig von der Körpergröße möglich – das Handy ist immer in passender Höhe griffbereit. Die „Liftboy“-App ist barrierefrei und im Mehr-Sinne-Prinzip entwickelt, sie ist außerdem für Screenreader-Nutzung optimiert. Da die Kommunikation zwischen Aufzug und App mittels Bluetooth erfolgt, funktioniert die App auch ohne Internetverbindung – Bluetooth und Standort müssen am Handy jedoch aktiviert sein. Für iOS ist eine Nutzung ab Version 14.0 möglich, für Android ab Version 9.

Aufkleber und QR-Code

Alle steuerbaren Aufzüge sind mit einem entsprechenden Aufkleber markiert. Darauf finden sich ein QR-Code und ein Link mit Infos und App-Download. Im Rahmen der Aufrüstung der Aufzüge wird auch die Sprachausgabe an den Aufzug-Rufsäulen erweitert. Wenn Nutzer die Ruftaste betätigen, informiert die Ansage in Deutsch und Englisch.