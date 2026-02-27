Wo einst die Aspanggründe lagen, wächst heute ein zukunftsweisendes Stadtquartier heran. Mit der Übergabe des 17. Gemeindebaus NEU an der Ljuba-Welitsch-Promenade setzt die Stadt Wien ein starkes Zeichen für sozialen Wohnbau, klimafitte Stadtentwicklung und gelebte Nachbarschaft. Für viele Neo-Landstraßer beginnt hier ein neues Kapitel: in einem lebendigen Grätzl, das Urbanität, Ökologie-Gedanken und Grünraum verbindet.

Leistbares Wohnen im neuen Grätzl

Mit 146 Wohnungen von ein bis vier Zimmern bietet der Gemeindebau Raum für unterschiedliche Lebensmodelle für Singles, Familien oder Alleinerziehende. Alle Wohnungen verfügen über Balkon oder Loggia, teils mit Rankgerüsten und Pflanztrögen für das kleine private Grünparadies. Flexible Grundrisse erleichtern den Alltag und lassen sich an wechselnde Lebenssituationen anpassen.

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál betonte bei der Übergabe der neuen Wohnungen die Rolle des sozialen Wohnbaus als Wiener Markenzeichen: leistbar, hochwertig und klimafit.

Im ‚Village‘ schaffen wir Wohnraum, der den Alltag wirklich erleichtert – mit gut nutzbaren Grundrissen, Gemeinschaftsräumen und viel Grün direkt vor der Haustür. So entsteht ein leistbares und sicheres Zuhause für hunderte Wiener:innen.“

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál

Öko-Wohnkonzept mit Gemeinschaftssinn

Ein begrünter Innenhof, Gemeinschaftsterrassen, Wintergarten, Waschküchen und eine Gemeinschaftsküche bieten Austausch und Treffpunkte unter den Mieter:innen. Hier wird gute Nachbarschaft gelebt, unterstützt vom wohnpartner-Team, das den Einzug begleitet und Vernetzung fördert. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger sieht im Village im Dritten einen verbindenden Stadtteil, der neue Wege für Mobilität, Grünraum und Nachbarschaft eröffnet.

Der neue Stadtteil ‚Village im Dritten‘ verbindet die umliegenden Bezirksteile … Die klimafreundliche Energieversorgung ist österreichweit einzigartig und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten langfristig stabil bleiben. …Ein Gewinn für unseren Bezirk und für alle, die hier ihr Zuhause finden.“

Bezirksvorsteher Erich Hohenberger

Das Energiekonzept kombiniert Fernwärme, Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmepumpen über Tiefensondenfelder und Photovoltaik. Herzstück ist die Bauteilaktivierung: In den Betondecken integrierte Leitungen sorgen im Winter für effizientes Heizen und im Sommer für angenehme Kühlung ganz ohne klassische Klimaanlagen. Ein grüner Fassadenvorhang verbessert das Mikroklima und reduziert Hitzeinseln. Regen- und Grundwasser werden zur Bewässerung genutzt.

Meilenstein der Wiener Stadtentwicklung

Die Gemeindewohnungen im Village im Dritten sind Teil einer neuen Generation kommunaler Wohnbauten. Bereits 17 Gemeindebauten NEU gibt es in Wien, neun weitere sind in Bau. Mehr als 5.700 neue Gemeindewohnungen sind auf den Weg gebracht, die Wohnen in einer wachsenden Stadt für die Bevölkerung weiterhin leistbar machen sollen.

Ein lebendiges, grünes Stadtquartier mit kurzen Wegen, hoher Lebensqualität und einem starken sozialen Fundament wächst weiter in der Landstraße heran. Das Village im Dritten zeigt, wie man in einem modernen Wien der Zukunft wohnt.

villageimdritten.at