Berufseinstieg, Führerschein, erste eigene Wohnung: Junge Menschen werden heute schnell selbstständig. Doch mit der Selbstständigkeit kommen auch neue Risiken – und genau hier setzt Startplus an. Egal ob Privathaftpflicht-, Rechtsschutz- oder Unfallversicherung: Spätestens nach Ende der Schulpflicht sollte gemeinsam mit einem Versicherungsberater geklärt werden, wie der optimale Schutz aussieht.

Drei Module – volle Flexibilität

Das Versicherungspaket Startplus deckt die drei wichtigsten Bereiche des jungen Lebens ab:

Wohnen, Gesundheit und Rechte.

Praktisch: Schon ab zwei gewählten Modulen verringert sich die monatliche Prämie. Wer zusätzlich ein Auto versichert, profitiert vom Bonus für junge Lenker und startet gleich in der günstigen Stufe 0 – ein deutlicher finanzieller Vorteil.

Persönliche Beratung in Wien

Besonders wichtig ist der Niederösterreichischen Versicherung der persönliche Kontakt. Die Beraterinnen und Berater im Wiener Kundenbüro nehmen sich Zeit, um individuell zu informieren – unverbindlich und auf die jeweilige Lebenssituation abgestimmt.

Niederösterreichische Versicherung AG – Kundenbüro Wien

1090 Wien, Rögergasse 34

Telefon: 01 / 319 66 23 – 4502

Mail: wien@nv.at

Web: nv.at