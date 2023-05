Noch ein letztes Jahr für die gesperrte Ausfahrt!

An der Südosttangente gibt es eine Ausfahrt, die niemand je genommen hat, aber jeder kennt – aus dem Radio. Kaum eine Verkehrsmeldung in der nicht von der „gesperrten Ausfahrt Simmering“ die Rede war.

Doch bald muss man sich dafür einen neuen Text einfallen lassen. Nach dem Abriss der niemals in Betrieb genommenen Abfahrt errichtet die Stadt Wien auf rund 60.000 Quadratmetern einen Park. Dazu Planungsstadträtin Ulli Sima: „Mit dem Projekt gelingt uns ein Paradebeispiel unserer ,Raus aus dem Asphalt‘-Strategie. Anstatt einer betonierten, unbenutzten Autobahn-Abfahrt wird es künftig einen blühenden Landschaftspark mit Sport- und Freizeitmöglichkeiten geben.“

Über die Bezirksgrenzen

Begeistert zeigten sich auch die Vorsteher der angrenzenden Bezirke. „Der Landschaftspark bringt Favoriten mehr Grünräume, kühlende Wasserflächen und schafft so viel Lebensqualität für die Bewohner direkt vor ihrer Haustür“, so Marcus Franz. Thomas Steinhart, sein Amtskollege aus Simmering, ergänzt: „Es freut mich sehr, dass der neue Tangentenpark nicht nur den Favoritnern, sondern auch den Einwohnern des 11. Bezirks zugutekommt. Mit der Errichtung des Parks werden die angrenzenden Grätzeln miteinander verknüpft.“ Im Sommer 2024 ist es dann so weit.