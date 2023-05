Vier Märkte „auf Probe“ werden fixe Wochenmärkte

Mit der aktuellen Novelle der Marktordnung werden nun einige Märkte in Wien zu festen Wochenmärkten umgestellt. Weiters werden der Kutschkermarkt und Viktor-Adler-Markt vergrößert und sowie die Öffnungszeiten der Gastronomie am Nachmarkt und Meidlinger Markt verlängert.

Bei den Probemärkten geht es um den Neubaumarkt im 7. Bezirk, den Matznermarkt in Penzing, Hernalser Alszeilenmarkt und Servitenmarkt am Alsergrund. „Ich freue mich, dass sie nun das nächste Level erreichen, die „Probephase“ gut gemeistert haben und nun zu einer fixen Einrichtung in den Bezirken werden“, so Stadträtin Ulli Sima. Im rot-pinken Regierungsprogramm wurden die vier neuen Marktprojekte bis 2025 fixiert, dieser Punkt sei nun schon zur Halbzeit erfüllt. „Wiens Märkte erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und sind ein perfekter Ort, um die Vielfalt der Stadt immer wieder aufs Neue zu entdecken“, so Märktesprecher Markus Ornig.

Rund 390.000 Besucher pro Woche

Die Besucherzahlen steigen stetig, so wurden im Mai des Vorjahrs 387.600 Gäste pro Woche gezählt. Das entspricht einem Zuwachs von acht Prozent im Vergleich zu den letzten Erhebungen im Mai 2019. Mit dem bunten Angebot wird die Nahversorgung abwechslungsreicher, regionaler und biologischer. Märkte sind zudem eine wichtige Wirtschaftsplattform für kleine und mittelgroße Betriebe. Umso erfreulicher ist es daher, dass es nun weitere fixe Wochenmärkte gibt.

Neue Regelungen mit 1. Juli

Das Vorhaben der Übernahme der bisherigen Probemärkte in die Marktordnung geht nun in die Begutachtung, mit 1. Juli sollen die Änderungen in Kraft treten. Für Standler bringt die Überführung in fixe Märkte entscheidende Vorteile: War während der Testphase eine Straßenstandsbewilligung notwendig, ist nun das Marktamt der Stadt zuständig. Dieses steht den Standlern mit einschlägiger Expertise für den Marktbetrieb zur Verfügung.

Auch Probemärkte im 11. und 22. Bezirk

Neben den vier nun bald fixen Märkten gibt es aktuell noch zwei weitere auf Probe, den Lorymarkt in Simmering und erst seit Anfang Mai den Mazzucco-Markt in der Donaustadt. Dieser hat schon an den beiden ersten Öffnungstagen – immer freitags – die Seestädter mit dem bunten Markt-Angebot begeistert.

Kutschkermarkt wird vergrößert

Mit der aktuellen Novelle der Marktordnung wird auch die Vergrößerung des Kutschkermarktes im Zuge der Verkehrsberuhigung in der Schulgasse fixiert. Es kommen vier fixe Stände in der Kutschkergasse dazu, der wöchentliche Bauernmarkt wird über die Schopenhauerstraße hinaus vergrößert. Festgeschrieben wird auch, dass auf dem Johann-Nepomuk-Vogl-Markt in der Kreuzgasse in Währing nun zusätzlich zu Samstag jeden Mittwoch ein Bauernmarkt abgehalten werden kann.

Naschmarkt und Meidlinger Markt: Gastro-News

Ebenfalls in der aktuellen Novellierung enthalten sind die neuen Sonntags-Öffnungszeiten der Gastronomie auf dem Naschmarkt. Diese sind nun schon von 9 Uhr (statt bisher 10 Uhr) bis unverändert 21 Uhr möglich. Auch auf dem Meidlinger Markt ist die Öffnung der Gastronomie am Sonntag schon eine Stunde früher ab 9 Uhr erlaubt. Die Sperrstunde um 18 Uhr bleibt unverändert.

Viktor-Adler-Markt wird vergrößert

Eine Vergrößerung des Viktor-Adler-Marktes in Favoriten wurde einer Testphase unterzogen. Diese neuen Zusatzflächen haben einen großen Zuspruch erhalten, sodass mit der novellierten Marktordnung die Ausweitung des Marktgebietes nun von Montag bis Samstag übernommen wird.