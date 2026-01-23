Zukunftsweisende Notfallversorgung für die Donaustadt

Der Startschuss für die Bauarbeiten zur neuen Zentralen Notaufnahme der Klinik Donaustadt ist gefallen. Der Wiener Gesundheitsverbund setzt damit einen weiteren wichtigen Baustein für die Gesundheitsversorgung der Zukunft. Ziel ist eine hochmoderne ZNA, die bis 2028 in Betrieb gehen soll – mit klaren Strukturen, kurzen Wegen und einem Versorgungskonzept, das den aktuellen Anforderungen an Notfallmedizin entspricht.

Die Zentrale Notaufnahme ist die erste Anlaufstelle für Menschen in akuten medizinischen Situationen. Umso wichtiger ist es, dass Abläufe reibungslos funktionieren und Patienten schnell, sicher und kompetent versorgt werden. Genau darauf setzt die Modernisierung. Notfallbereich, Unfallakutbereich und Unfallambulanz werden innerhalb der bestehenden Flächen komplett neu organisiert und nach modernsten medizinischen sowie betrieblichen Kriterien angeordnet.

Besonders wichtig ist dabei die bessere Zusammenarbeit zwischen unfallchirurgischer und internistischer Notfallaufnahme. Für Patienten bedeutet das kürzere Wege, weniger Wartezeiten und eine Versorgung, die sich an der tatsächlichen Dringlichkeit orientiert. Zudem sorgt die neue Raumstruktur mit eigenen Behandlungskojen für mehr Privatsphäre, bessere Übersicht und höhere Effizienz.

Umbau im laufenden Betrieb: Cleveres Rochaden-System

Die Modernisierung findet im bestehenden Gebäude statt, ohne die Notfallversorgung zu unterbrechen. Dafür wurde ein detailliertes Baukonzept entwickelt, das die ZNA in mehreren Bau- und Teilphasen umgestaltet. Bereits im Dezember 2025 wurde der Notfallbereich temporär in den Bettenturm 1 verlegt. Die freiwerdenden Flächen werden nun zu modernen Schockräumen umgebaut.

Anschließend wechseln Unfallambulanz und Notfall schrittweise ihre Standorte, bis alle Funktionsbereiche ihren endgültigen Platz erreicht haben. Ende 2028 erfolgt die Übersiedlung in die fertig umgebauten Räumlichkeiten. Dann ist die ZNA in der Klinik Donaustadt fit für die nächsten Jahrzehnte der Notfallversorgung.

Für die Donaustädter bedeutet das eine deutlich modernisierte Notfallversorgung vor Ort mit kurzen Wegen, klaren Abläufen und mehr Komfort. Gesundheit als ein zentraler Baustein für die Lebensqualität im Bezirk – die Klinik Donaustadt baut dafür aktiv die Infrastruktur der Zukunft.