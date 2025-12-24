Der im April 2019 geborene Mischlingsrüde Amon ist ein richtiger Herzenshund. Kniehoch, sanft im Blick und mit einem spürbar feinen Wesen, zeigt er sich bei Tierschutz Austria als äußerst menschenfreundlich und anhänglich. Auch mit seinen Artgenossen versteht sich das sensible Kerlchen bestens – gemeinsame Spaziergänge mit anderen Hunden bereiten ihm Freude und geben ihm Sicherheit.

Wohnungserfahren und gut erzogen

Amon hat bereits in einer Wohnung gelebt und bringt daher viele Pluspunkte für sein neues Zuhause mit: Er ist stubenrein, kennt die wichtigsten Grundkommandos und fährt brav im Auto mit. Seine Bezugspersonen möchte er jedoch am liebsten immer um sich haben – das Alleinebleiben fällt ihm noch schwer. Dieses sollte daher behutsam, mit viel Geduld und in kleinen Schritten trainiert werden. Optimal wäre ein Haushalt, in dem genügend Zeit vorhanden ist oder ein verlässlicher Hundesitter einspringen kann.

Ein Zuhause in ruhiger Lage

Für Amon werden ruhige, geduldige Menschen mit Hundeerfahrung gesucht, die Verständnis für seine sensible Art haben. Da er sich schnell überfordert fühlt, sollten keine Kinder im selben Haushalt leben. Am wohlsten würde er sich in einem ruhigen Stadtrandgebiet oder am Land fühlen, wo er zur Ruhe kommen und Vertrauen fassen kann.

Wer schenkt Amon ein neues Kapitel im Leben?

Amon ist ein liebenswerter Begleiter, der mit der richtigen Führung und viel Herz zu einem treuen Familienmitglied wird. Wer dem sanften Rüden Zeit, Sicherheit und ein stabiles Umfeld bieten kann, gewinnt einen Freund fürs Leben.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).