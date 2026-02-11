Ein warmes Wesen, ein sanfter Blick und jede Menge Charme: Bella macht ihrem Beinamen als „freundlicher Sonnenschein“ alle Ehre. Die im August 2017 geborene Golden Retriever-Hündin ist eine echte Menschenfreundin und begeistert mit ihrer ruhigen, liebevollen Art.

Menschen ja, Hunde nein

Bella ist knapp über kniehoch, stubenrein und versteht sich gut mit Erwachsenen ebenso wie mit Kindern ab Teenager-Alter. Was sie allerdings gar nicht braucht, sind Artgenossen: Andere Hunde zählen leider nicht zu ihren Freunden, Hundebegegnungen bedeuten für sie aktuell noch Stress. Mit viel Geduld, Ruhe und belohnungsorientiertem Training lässt sich hier jedoch Schritt für Schritt daran arbeiten – engagierte, trainingsbereite Menschen sind daher gefragt.

Training mit Herz und Geduld

An der lockeren Leine zu gehen, möchte Bella noch lernen. Sie bringt dafür beste Voraussetzungen mit: Sie ist aufmerksam, menschenbezogen und motiviert, wenn man ihr Zeit gibt. Ein Zuhause am Land, fernab von dichtem Stadttrubel, wäre ideal für sie.

Gesundheitlich gut betreut

Bei Bella wurde ein Mamatumor diagnostiziert, der im Mai noch entfernt wird. In diesem Zuge wird sie auch kastriert. Aufgrund ihres Hautzustandes erhält sie derzeit ausschließlich Pferd als Proteinquelle – eine Futterumstellung, die ihr sichtlich guttut.

Ein Platz zum Ankommen

Für Bella wird ein liebevolles Zuhause am Land gesucht, bei Menschen, die Verständnis, Geduld und Freude an gemeinsamem Training mitbringen. Wer dieser besonderen Hündin eine Chance gibt, bekommt eine treue Begleiterin mit viel Herz – einen echten Sonnenschein fürs Leben.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).