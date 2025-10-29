Der kleine Jack ist ein echter Sonnenschein auf vier Pfoten – freundlich, verspielt und immer bereit für eine Streicheleinheit. Der 2021 geborene, kastrierte Jack Russell Terrier-Rüde hat in einer Wohnung am Stadtrand gelebt und sehnt sich nun nach einem liebevollen Zuhause, das ihm Geborgenheit und Beschäftigung bietet.

Ein Schmuser mit großem Herzen

Jack liebt Menschen und genießt jede Aufmerksamkeit. Besonders wohl fühlt er sich in der Nähe seiner Bezugspersonen – er möchte einfach dazugehören. Kinder ab Teenager-Alter wären für ihn kein Problem, jüngere Kinder könnten ihn jedoch überfordern.

Alleinebleiben will wieder gelernt sein

In seinem früheren Zuhause konnte Jack bereits alleine bleiben. Im Tierheim stresst ihn das Zurückgelassenwerden allerdings sehr. Deshalb sollte das Alleinebleiben in seinem neuen Zuhause langsam und geduldig neu aufgebaut werden. Mit liebevoller Konsequenz und etwas Training wird Jack das sicher bald wieder schaffen.

Verträglich mit Hündinnen, sensibel bei Rüden

Jack zeigt sich im Tierheim freundlich gegenüber Artgenossen. Laut Vorbesitzer versteht er sich besonders gut mit Hündinnen, bei Rüden kann es dagegen zu Spannungen kommen. Auch beim Thema Futter und Spielsachen möchte Jack lieber keine Konkurrenz – hier sollte man klare Regeln setzen.

Traumzuhause am Stadtrand oder Land

Der unter kniehohe Wirbelwind wünscht sich ein Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land, wo er genug Bewegung und Abwechslung bekommt. Autofahren meistert er brav, und natürlich ist er stubenrein – ein idealer Begleiter also für aktive Menschen mit Herz und Verstand.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).