Nur noch kurze Zeit: Ausstellung „Historisches Simmering“

Nur noch bis 21. Februar ist im Bezirksmuseum am Enkplatz die Ausstellung „Historisches Simmering“ bei freiem Eintritt zu sehen. Geschichtsträchtige Orte des Bezirks werden kunstvoll in Fotos des Fotoklubs der Wiener Linien in Szene gesetzt. Ein besonders sehenswertes „Gesicht“ des Elften!

Die Ausstellung „Historisches Simmering“ zeigt 61 farbige Fotografien im Format 30 x 40 cm, eigens erstellt für diese Schau von sieben erfahrenen Mitgliedern des Fotoklubs der Wiener Linien. Die meisten Aufnahmen entstanden in der ersten Jahreshälfte 2024 und bieten einen frischen Blick auf Simmerings historische Stätten.

Historische Orte neu entdeckt

Zu den präsentierten Motiven zählen unter anderem das Schloss Neugebäude, der Herderpark oder auch der Alberner Hafen. Durch gezielte Lichtführung und Komposition heben die Fotografen die architektonischen Details und die historische Atmosphäre der Orte hervor. Die Bilder laden dazu ein, die Geschichte Simmerings neu zu entdecken und die ästhetische Qualität der Bauwerke zu würdigen. Zusätzlich gibt es spannende Fakten rund um die dargestellten Bauwerke und Orte.

Letzte Gelegenheit zum Besuch

Am 21. Februar ist die Ausstellung letztmalig zu sehen. An diesem Tag ist das Bezirksmuseum von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Ab 17.30 Uhr gibt es Fotoshows sowie die Möglichkeit zum Austausch mit den Fotografinnen und Fotografen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen unter www.fotoclub-vienna.at und www.bezirksmuseum.at