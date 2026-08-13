Arbeiten dauern an: ÖBB richten Notfahrplan ein!

Die ÖBB geben bekannt, dass der Schaden nach dem Kabelbrand im Bereich Praterstern schwerer ist als erwartet. Bis auf Weiteres wird ein Notfahrplan inklusive Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Aufgrund eines Kabelbrandes im Bereich Wien Praterstern in der Nacht auf Donnerstag, 13.8., kam es zu massiven Schäden an technischen Anlagen der ÖBB. Der Schnellbahnverkehr ist deshalb seit Donnerstag auf der Wiener S-Bahn Stammstrecke sowie auf der Flughafenschnellbahn stark eingeschränkt.

Die ÖBB arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der enormen Schäden. Rund 20 Kilometer Kabel, die für die Versorgung des Stellwerks, die Telematik und die Oberleitungen relevant sind, müssen getauscht werden. Deshalb gilt bis auf Weiteres ein Notfahrplan.

Notfahrplan ab 14. August

Die Instandsetzungsarbeiten nach dem Brand werden zumindest noch bis zum Beginn der ohnehin ab 7.9. geplanten Hauptsperre der S-Bahn Stammstrecke im Rahmen des S-Bahn Wien Upgrades zwischen Wien Hbf und Wien Praterstern andauern. Da die ÖBB auf diese geplante baustellenbedingte Sperre bereits vorbereitet sind, werden Teile des dafür vorbereiteten Fahrplans schon als Notfahrplan ab Freitag, 14.8., umgesetzt.

Der Kabelbrand ist massiver ausgefallen als ursprünglich gedacht @ ÖBB

Auf der Strecke von Wien Praterstern bis Wien Hauptbahnhof können derzeit keine Züge fahren. Das bedeutet, dass die Nahverkehrszüge von/nach Süden (Richtung Liesing) in Wien Hauptbahnhof bzw. teilweise in Wien Meidling enden bzw. starten.

Der aktuelle Baustellenfahrplan aus dem Norden von/nach Wien ist weiterhin gültig. Sämtliche Schienenersatzverkehrsbusse fahren planmäßig. Ebenfalls weiterhin unterwegs ist der Direkt-Shuttlebus zwischen Wien Meidling und Längenfeldgasse (U4/U6). Dieser schafft eine zusätzliche Verbindung zur U4.

Flughafen Wien bleibt erreichbar

Für betroffene Fahrgäste auf der Strecke der Flughafenschnellbahn wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Wien Mitte und Wien Geiselbergstraße eingerichtet. Die S7 kann ab Wien Geiselbergstraße zum Flughafen Wien (und weiter nach Fischamend) fahren.

Der Flughafen Wien ist außerdem weiterhin mit Fernverkehrszügen über Wien Hauptbahnhof und mit dem Vienna Airport Bus erreichbar.

Züge des CAT können derzeit nicht fahren. Deshalb gibt es einen eigenen direkten Schienenersatzverkehr für Fahrgäste des CAT zwischen Wien Mitte und Flughafen Wien. Dieser kann nur mit Tickets für den CAT genutzt werden.

Wiener Linien akzeptieren ÖBB-Tickets

ÖBB Tickets werden auf den betroffenen Strecken bei den Wiener Linien anerkannt.

Fahrgäste werden gebeten, mehr Zeit für ihre Reise einzuplanen und sich vor Fahrtantritt auf SCOTTY, oebb.at sowie beim ÖBB Kundenservice unter 05-1717 über aktuelle Verbindungen zu informieren. Die ÖBB bitten betroffene Reisende um Entschuldigung und danken für ihr Verständnis.