E-Scooter-Raserei: Polizei zieht die Notbremse

Verkehrsschwerpunkt der Polizei! Diesmal waren Fahrrad- und E-Scooter-Lenker im Visier. Die Bilanz zeigt: Auf Wiens Straßen waren einige deutlich zu flott und teils alkoholisiert unterwegs.

100 Alkovortests führten die Beamten im Zuge des Planquadrates durch. In neun Fällen war die Fahrt schnell vorbei – die Weiterfahrt wurde untersagt. Insgesamt hagelte es 16 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Kraftfahrgesetz und dem Führerscheingesetz.

Fast 4.000 Euro

Auch finanziell schlug der Schwerpunkt zu Buche: 3.980 Euro an Strafbeträgen wurden von den Beamten mittels Organmandaten eingehoben.

E-Scooter als Tempo-Raketen

Besonders spektakulär wurde es bei der Kontrolle dreier E-Scooter. Bei einer sogenannten Rolltestung stellten die Polizisten massiv überhöhte Geschwindigkeiten fest. Die gemessenen Werte sorgten für ungläubiges Staunen: 46, 53 und unglaubliche 74 km/h.

Was eigentlich als praktisches Fortbewegungsmittel für kurze Wege gedacht ist, wurde damit zur potenziellen Tempo-Rakete auf zwei Rädern.

Weitere Planquadrate kommen

Die Wiener Landesverkehrsabteilung zog jedenfalls konsequent die Konsequenzen. Durch das engagierte Einschreiten der Beamten konnte erneut ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet werden – und so mancher E-Scooter dürfte nach diesem Schwerpunkt wohl deutlich langsamer unterwegs sein.