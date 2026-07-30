Mit Frosch & Alfies Sommerfreude genießen

Der Sommer ist da und mit ihm die Lust auf eine erfrischende Auszeit! Ein Sprung ins kühle Wasser, ein erfrischendes Eis und eine wohltuende Dusche danach – so fühlt sich Sommer an.

Damit genau so ein Sommertag nun erlebbar wird, verlosen wir mit Frosch Senses und Alfies ein exklusives Sommerpaket.

Das Frosch Senses x Alfies Sommerpaket:

• die Frosch Senses Produktvielfalt

• ein Alfies Wertgutschein in Höhe von 25 Euro

• und weitere Alfies-Goodies

Schon seit Jahren verbinden Alfies und Frosch Senses natürliche Wohlfühlmomente mit effizienter Nahversorgung. Gemeinsam schaffen die beiden Unternehmen im Online-Supermarkt einfachen Zugang zu umweltbewussten Produkten und leben so vor, wie sich bewusster Konsum und Komfort im Alltag sinnvoll miteinander verbinden lassen

Nun präsentieren sich Alfies und Frosch Senses auch mit einer gemeinsamen Bädertour, bei der sich die Badegäste auf eine Chillout-Area, Geschicklichkeitsspiele und ein Glücksrad freuen können.

Die Termine:

1. August: Krapfenwaldlbad (Krapfenwaldgasse 65–73, 1190 Wien)

8. August: Krapfenwaldlbad (Krapfenwaldgasse 65–73, 1190 Wien)

15. August: Gänsehäufelbad (Moissigasse 21, 1220 Wien)

Also schnell mitmachen und ein Frosch Senses und Alfies-Gewinnspielpaketgewinnen.

©Alfies und Werner&Mertz