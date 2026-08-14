Drei Tage Sport und Action auf der Donauinsel

Drei Tage voller Action und Beachfeeling: Von 20. bis 22. August verwandelt sich die SPEZI Sportinsel auf der Donauinsel in eine sommerliche Sportarena.

Beim Vienna Beach & Sports Festival stehen Bewegung, gute Laune und gemeinsames Ausprobieren im Mittelpunkt – und das bei freiem Eintritt.

Sportarten entdecken

Ob Beachvolleyball, Padel, 3×3-Basketball oder andere Trendsportarten: Besucherinnen und Besucher können sich nach Lust und Laune austoben, gegeneinander antreten und vielleicht sogar eine neue Lieblingssportart entdecken. Auch für Kinder wird einiges geboten. Auf sie warten ein abwechslungsreiches Programm, die beliebte Gladiator-Hüpfburg und jede Menge Platz zum Spielen.

Für das passende Festivalgefühl sorgen außerdem Musik und kulinarische Angebote. Ermöglicht wird das sportliche Sommerevent von der Wiener Städtischen und der Stadt Wien.

High 5 Cup ausgebucht

Der High 5 Cup zählt zu den begehrtesten Programmpunkten des Vienna Beach & Sports Festival: Am Donnerstag, 20. August, treten Zweierteams in fünf unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an. Boccia, Cornhole, Padel, Basketball und Beachvolleyball stehen innerhalb einer Stunde auf dem Programm – wer dabei die meisten Punkte sammelt, hat die Nase vorn.

Das Interesse ist groß: Der kostenlose High 5 Cup ist bereits vollständig ausreserviert. Die Startplätze waren heiß begehrt und innerhalb kurzer Zeit vergeben. Mitmachen wollen Freund:innen, Geschwister, Paare und Arbeitskolleg:innen – eben alle, die Lust auf sportliche Herausforderung, Teamgeist und eine ordentliche Portion Spaß haben.

Am 20. August wird es auf der SPEZI Sportinsel bei der U6-Station Neue Donau beziehungsweise Handelskai also sportlich. Ab 16 Uhr heißt es für die angemeldeten Teams: fünf Disziplinen, eine Stunde und möglichst viele Punkte. Und natürlich die Chance auf einen Platz auf dem Stockerl.

Weitere Informationen unter echoevent.at/vienna-beach-sports-festival.

Vienna Beach & Sports Festival

20. bis 22. August 2026

SPEZI Sportinsel

Georg-Danzer-Steg, 1210 Wien

Eintritt frei