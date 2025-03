Österreich radelt: Die große Fahrrad-Challenge ist da!

Seit dem 20. März läuft „Österreich radelt“ – die beliebte Mitmach-Aktion, die Menschen im ganzen Land motiviert, das Rad häufiger im Alltag zu nutzen. Ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit – jede Strecke zählt. Die Challenge läuft bis zum 30. September.

Mit dem Ziel, den Radverkehrsanteil in Österreich weiter zu steigern, geht die größte Radfahr-Challenge des Landes in ihre siebte Runde. Die Aktion richtet sich an Einzelpersonen, aber auch an Gemeinden, Betriebe, Vereine und Bildungseinrichtungen. Jeder Kilometer zählt – egal ob auf kurzen Strecken in der Stadt oder bei ausgedehnten Touren durch die Natur.

„In die Pedale zu treten ist im Trend: Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher entscheiden sich auf das Fahrrad zu wechseln. Dass die Kampagne Wirkung zeigt, beweisen die erfreulichen und jährlich steigenden Zahlen: Im Rahmen von ‚Österreich radelt‘ wurden insgesamt über 150 Millionen Kilometer erradelt, das entspricht beinahe 4.000 Erdumrundungen!“, erklärt Mobilitätsminister Peter Hanke.

Auch auf lokaler Ebene wird Radfahren gezielt gefördert. „Im 4. Bezirk haben wir in den letzten Jahren 2,5 km neue Radwege errichtet. Damit haben wir die Voraussetzung dafür geschaffen, dass noch mehr Menschen im Alltag auf das Fahrrad umsteigen oder es häufiger nutzen“, so Lea Halbwidl, Bezirksvorsteherin des vierten Wiener Gemeindebezirks Wieden.

Mitmachen und gewinnen

Wer mitradelt, kann nicht nur etwas für die eigene Fitness tun, sondern auch tolle Preise gewinnen. Über die „Österreich radelt“-App oder auf www.radelt.at können Teilnehmer:innen ihre Kilometer erfassen. Betriebe, Schulen, Vereine und Gemeinden haben zusätzlich die Möglichkeit, Teams zu bilden und gemeinsam zu radeln. Unter den Teilnehmenden werden unter anderem Fahrräder, E-Bikes, Falträder und Hotelübernachtungen verlost.

Zusätzliche Motivation bieten verschiedene Challenges, darunter:

„ Österreich radelt zur Arbeit“ (1. Mai – 30. Juni)

„ Österreich radelt zur Schule“ (20. März – 6. Juni)

„ Sommerradeln“ (1. Juli – 12. September)

Kinder früh fürs Radfahren begeistern

Besonders für Kinder bringt Radfahren viele Vorteile – es stärkt Mobilität, Konzentration und Selbstständigkeit. Die Initiative „Österreich radelt zur Schule“ soll unter dem Motto „woom2school“ schon früh die Freude am Radfahren wecken. „Mit der Unterstützung von Initiativen wie ‚Österreich radelt zur Schule‘ möchten wir eine Generation glücklicher, gesunder und umweltbewusster Radfahrer:innen inspirieren“, sagt Bernd Hake, CEO der Kinderfahrrad-Marke woom.

Bis zum 30. September heißt es in ganz Österreich: In die Pedale treten und Kilometer sammeln. Die Teilnahme ist kostenlos und offen für alle. Alle Infos unter www.radelt.at.