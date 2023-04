Open House in der Modeschule Hetzendorf

Die Modeschule Hetzendorf (12., Hetzendorfer Straße 79) öffnet im Rahmen dieser Veranstaltung bei freiem Eintritt ihre Türen für eine außergewöhnliche Kunstbegegnung, bei der modeinteressierte Besuchern in die faszinierende Welt der Kreativität eintauchen können. Einen ganz besonderen Einblick in den künstlerischen Prozess der talentierten Modeschülern erhält man beim Besuch der Fachwerkstätten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, exklusive Produkte zu erwerben und somit ein Designunikat mit nach Hause zu nehmen. Eine Führung durch die Prunkräume und ein Spaziergang im Schlosspark runden den Aufenthalt in der Modeschule Hetzendorf ab.