Pigalle: Mit Chic & Charme am Donaukanal

Aus dem „Barfly“, dem wohl bekanntesten Ecklokal der ganzen Leopoldstadt, wurde die Aperitivo-Bar „Pigalle“.

Pariser Chic trifft Wiener Charme! Nicht auf dem Champs Élysées oder in der Kärntner Straße, sondern am Donaukanal: Statt dem „Barfly“, in dem auch viele Journalisten zu Gast waren, lädt jetzt die Aperitivo-Bar „Pigalle“ die Gäste zum Verweilen ein. Und das sogar gleich auf zwei ­Ebenen, auf denen man neben den Cocktail-Klassikern á la ­Espresso Martini und Gin Basil Smash auch ausgefallenere Spritzer-Kreationen sowie Champagner genießen kann.

Rotes Licht

Ausgefallen ist zudem auch das ­Design des Ecklokals in der Praterstraße 9: Materialen wie glänzendes Messing und sündig roter Wandstoff treffen dabei auf eine Wand in Latex-Optik und Feinsteinfliesen. Das subtile rote Neonlicht erinnert spielerisch daran, dass die Gegend einst ein verrufener Red-Light-District war.