Ottakring: Klare Bestätigung für die Spitze des Bezirks

Viel Freude, Lachen und Gratulationen gab es am Richard-Wagner-Platz bei der Angelobung der neuen Bezirksvertretung. Steffi Lamp wurde souverän als Vorsteherin wiedergewählt, ihr stehen Barbara Obermaier (Grüne) und Florian Saurwein (SPÖ) zur Seite.

Die Bezirksvertretungswahl am 27. April war so klar, dass keine Unstimmigkeiten zu erwarten waren. So war es bei der konstituierenden Sitzung auch – fast. Denn bis auf die Stimmen der einst so stolzen Volkspartei wurde Vorsteherin Stefanie Lamp souverän wiedergewählt. Und konnte jede Menge Lorbeeren ernten.

Stolze Stadträtin Sima

“Ich freue mich wirklich sehr, dich angeloben zu können, liebe Steffi”, lächelte die Ottakringer Stadträtin Ulli Sima. “Du bist unsere Bezirksbürgermeisterin und nahe bei den Ottakringern. Ich wünsche euch ein gutes Miteinander in den nächsten fünf Jahren.” Das nahm die Vorsteherin gerne auf: “Danke, Ulli! Ich habe seit eineinhalb Jahren immer Freude an dem Job gehabt – und lerne jeden Tag dazu. Es ist wunderschön, für unseren großartigen Bezirk zu arbeiten.”

Steffi Lamp lädt alle ein

Steffi Lamp hat beide Hände ausgestreckt: “Alle Fraktionen sollen eingebunden werden, ich bemühe mich da weiter sehr. Für unseren Bezirk ist eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe notwendig.” Das sehen auch ihr neuer Stellvertreter Florian Saurwein (“Ich bin sehr stolz!”) und SPÖ-Klubobmann Stefan Jagsch so: “Steffi ist eine unermüdliche Arbeiterin mit einer klaren Haltung. Wir werden sie weiterhin voll unterstützen.”

Die Stimmen der anderen

Zuversichtlich auch die grüne Stellvertreterin Barbara Obermaier: “Auf ein schönes und noch ein bisschen grüneres Ottakring.” Lob kam auch von den Neos (Paul Hirczy: “Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit”) und der FPÖ, die Lamp ebenso gewählt haben. Nur VP-Klubobmann Stefan Trittner war von der schweren Wahlschlappe und der Halbierung seines Klubs unbeeindruckt und wetterte einmal mehr gegen die Spitze.

Klare Mehrheitsverhältnisse

Die neuen Mehrheiten im 60-köpfigen Bezirksparlament sind jedenfalls klar: 24 SPÖ, 13 Grüne, 10 FPÖ, 5 ÖVP, 4 Neos, 4 KPÖ. Und die neue und alte Vorsteherin legt schon wieder los: “Mit Mut und Hausverstand werden wir das alle gut machen.”

Hier noch Bilder von der gestrigen Angelobung: