Ottakringer Cup-Duell: Dinamo Helfort schlägt Red Star!

In den letzten zehn Minuten wurde das Finalspiel um den Sport-Riess-Cup im Ernst-Happel-Stadion noch dramatisch. Erst vergab Red Star einen Elfer, ehe Dinamo Helfort den Endstand herstellte.

Die Stimmung im großen Prater-Oval war gut, 1.600 Zuschauer sorgten wie eine heimelige Kulisse. Wobei die längste Zeit die Helfort-Fans etwas lauter zu hören waren – angesichts der Führung ab der 21. Minuten auch kein Wunder. Nach dem Gegentor aus einem schnellen Vorstoß war Red Star zwar spielbestimmend, aber nur selten gefährlich. So ging es mit 1:0 für Helfort in die Kabine.

Red Star spielt, Helfort trifft

Nach der Pause das gleiche Bild: Red Star schob den Ball hin und her, Helfort wartete auf Fehler. Wobei die Hinhalte-Taktik fast ins Auge ging: In der 81. Minute trat Red Stars Königstein zum Elfmeter an – doch Goalie Jajalo parierte! In der Nachspielzeit machte dann Christian Mijatovic alles klar: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß traf er sehenswert zum 2:0-Endstand ins kurze Eck.

Helfort ist erleichtert

Die Erlösung für Helfort, ebenso wie Red Star in der Ottakringer Kendlerstraße zuhause. Der Cup-Triumph war der dritte Anlauf in Serie. „Super, dass es nun endlich geklappt hat. Es war ein tolles Nachbarschaftsduell“, so Dinamo-Trainer Stefan Coric. Helfort beschert der Titel auch ein Ticket für den ÖFB-Cup. Red Star Penzing verpasste hingegen den zweiten Triumph nach 2015, zeigte sich aber als fairer Verlierer.

