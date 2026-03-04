Zahlreiche Redakteur:innen sowie Vertreter:innen aus der Gesundheits- und Lifestylebranche folgten der Einladung und erhielten einen exklusiven Einblick in ein innovatives Konzept, das modernste Kryotherapie mit stilvollem Ambiente verbindet.

Ein Launch-Event mit eisiger Demonstration

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die persönliche Präsentation der neuen Cryo-Kammer durch Geschäftsführer Patrick Martinelli und Geschäftspartner Dr. Patrick Mader. Die Gäste erfuhren aus erster Hand, wie die Ganzkörperkältetherapie bei Temperaturen von bis zu −110 Grad funktioniert.

Dabei wurde nicht nur über die Anwendung selbst gesprochen, sondern auch über ihre möglichen Vorteile: Kryotherapie wird unter anderem mit schnellerer Regeneration, gesteigerter Leistungsfähigkeit und allgemeinem Wohlbefinden in Verbindung gebracht. Eine Live-Demonstration vor Ort zeigte den Ablauf einer typischen Behandlung und bot Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich ein Bild von der Technologie zu machen.

Neuer Longevity-Hotspot in der Innenstadt

Mit dem neuen Standort positioniert sich PAMA Cryo als Hotspot für Longevity und moderne Gesundheitskonzepte in der Wiener City. Neben der Kryotherapie fungiert das Unternehmen auch als zertifizierter Anbieter und physische Verkaufsstelle von Sunday Naturals.

Die Idee dahinter: Regeneration und Performance sollen ganzheitlich unterstützt werden – durch die Kombination aus Kältetherapie und gezielter Supplementierung.

„Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem High-Performance, Prävention und Ästhetik auf höchstem Niveau zusammenkommen“, erklärte Geschäftsführer Patrick Martinelli im Rahmen der Eröffnung. Auch Dr. Patrick Mader betonte die zunehmende Bedeutung moderner Kryotherapie im Kontext von Longevity-Strategien und evidenzbasierter Gesundheitsoptimierung.

Eleganter Ausklang über den Dächern Wiens

Nach der offiziellen Präsentation verlagerte sich das Event in das Penthouse des Park Hyatt Vienna – mit 820 Quadratmetern die größte und luxuriöseste Suite Wiens. Dort feierten die Gäste die Eröffnung bei einer exklusiven Afterparty mit Blick über die Stadt.

Für musikalische Highlights sorgte Stephanie Roth, die mit einem „Best of“ von Edith Piaf für französisches Flair und elegante Stimmung sorgte. Ergänzt wurde das Programm durch den australischen Sänger Rufus, der mit seiner markanten Stimme das Publikum begeisterte. Kulinarische Köstlichkeiten rundeten den Abend ab.

PAMA Cryo – Park Hyatt Vienna

Am Hof 2, 1010 Wien

Montag bis Sonntag: 9 –21 Uhr

instagram.com/pamacryo