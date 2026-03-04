Das Mozarthaus Vienna widmet sich am Internationalen Frauentag den Frauen im Leben von Wolfgang Amadé Mozart. Unter dem Titel „Mozart und die Frauen – Seine Wegbegleiterinnen und das Frauenbild der Zeit“ beleuchtet eine Spezialführung die Rolle jener Frauen, die den Komponisten auf unterschiedliche Weise begleiteten und prägten.

Dabei geht es nicht nur um persönliche Beziehungen, sondern auch um das gesellschaftliche Frauenbild im 18. Jahrhundert. Welche Erwartungen wurden damals an Frauen gestellt? Und welche Vorstellungen von Weiblichkeit wirken bis heute nach? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der rund einstündigen Führung.

Termine im Mozarthaus Vienna:

17.30 Uhr: Führung auf Englisch (3 Euro zzgl. Eintritt)

19.00 Uhr: Führung auf Deutsch (5 Euro zzgl. Eintritt, exklusiv nach den Öffnungszeiten)

Freier Eintritt für Frauen im Jüdischen Museum

Auch das Jüdische Museum Wien rückt Frauen an diesem Tag besonders ins Rampenlicht. Am 8. März erhalten alle Frauen freien Eintritt. Um 16 Uhr lädt das Museum in der Dorotheergasse zudem zu einer speziellen Führung unter dem Titel „Frauensache(n)“ ein.

Im Fokus stehen Frauen im jüdischen Wien – von bekannten Netzwerkerinnen bis hin zu bislang wenig beachteten Persönlichkeiten. Der Rundgang verbindet die Dauerausstellung „Unsere Stadt!“ mit der aktuellen Wechselausstellung „Schwarze Juden, Weiße Juden? Über Hautfarben und Vorurteile“.

Dabei wird sichtbar, wie Frauen gesellschaftliche und politische Räume erkämpften und das Leben in der Stadt bis heute mitprägen.

Anmeldung empfohlen

Die Teilnahme an der Führung im Jüdischen Museum Wien ist kostenlos, allerdings ist die Zahl der Plätze begrenzt. Eine Anmeldung ist daher erforderlich und per E-Mail an tours@jmw.at möglich.