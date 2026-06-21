Pläne für Parks in Meidling und Penzing werden präsentiert

Die Umbaupläne für den Christine-Busta-Park im 12. Bezirk und den H.-C.-Artmann-Park im 14. Bezirk liegen vor. Bei mehreren Terminen präsentiert die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) die künftigen Gestaltungen direkt vor Ort.

Die beiden Parks werden auf Initiative der Bezirksvorstehungen von Meidling und Penzing neu gestaltet. Im Rahmen umfangreicher Beteiligungsprozesse der Gebietsbetreuung Stadterneuerung im Jahr 2025 waren die Menschen vor Ort eingeladen, ihre Erfahrungen, Anliegen und Vorschläge zu teilen.

Insgesamt wurden über 700 Personen befragt, ihre Wünsche und Ideen sind zu einem großen Teil in die nun vorliegenden Entwurfspläne der Wiener Stadtgärten (MA 42) eingeflossen.

Pläne werden präsentiert

Die finalen Gestaltungspläne werden direkt vor Ort in den Parks präsentiert und machen die zukünftigen Veränderungen sichtbar und nachvollziehbar.

Im Christine-Busta-Park wird die Planung im Rahmen einer Outdoor-Entdeckungs-Ausstellung gezeigt. Pläne und Visualisierungen am Parkzaun sowie lebensgroße Figuren im Park erklären spielerisch, wie Ideen aus der Beteiligung umgesetzt werden und wie der Park künftig aussehen wird. Ein kleines Such-Quiz lädt zusätzlich dazu ein, die Ausstellung spielerisch zu entdecken. Wer alle Fragen beantwortet, kann sich vor Ort ein kleines Goodie abholen.

Auch im H.-C.-Artmann-Park können Besucher die Pläne im Rahmen einer Ausstellung im Park entdecken und sich selbst ein Bild davon machen, welche Wünsche und Ideen aufgegriffen werden konnten.

Termine vor Ort

An beiden Standorten ist das GB*Team vor Ort, beantwortet Fragen zur Beteiligung und gibt Einblicke in die kommenden Veränderungen:

12., Christine-Busta-Park

Donnerstag, 2. Juli 2026, 16 bis19 Uhr

Donnerstag, 9. Juli 2026, 16 bis 19 Uhr

14., H.-C.-Artmann-Park

Dienstag, 30. Juni 2026, 16 bis 19 Uhr

Dienstag, 7. Juli 2026, 16 bis 19 Uhr