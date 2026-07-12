Jazz, Pop und Latin-Musik am beliebten Vogl-Markt

Die Jazz & Genusstage feiern heuer ihr 14-jähriges Jubiläum – und sind zu Gast im 18. Bezirk!

Auf Grund des großen Erfolgs in den letzten Jahren geht die Jazztagstour heuer wieder durch viele Bezirke – und beim Summer-Jazz am Johann-Nepomuk-Vogl-Markt kommen coole Jazzklänge in die Kreuzgasse.

Tolles Repertoire

Michaela Rabitsch & Robert Pawlik werden mit ihrem ganzen Crossover-Repertoire antanzen – das reicht von Jazz und Pop bis zu Latin, gewürzt mit einer Prise World.

Wirklich hörenswert

Wiens „first couple of Jazz“ überzeugt mit eingängigen Melodien, starken Harmonien, groovenden Rhythmen und abwechslungsreichen Improvisationen in einem ausgewogenen instrumentalen Mix. Mit einer Stimme wie Samt und Seide kleiden sie ihre Songs in ein trendiges, geschmeidig-cooles Jazzgewand.

Viel Erfahrung

Das Duo hat schon zahlreiche Tourneen durch Europa, Asien, Afrika und Amerika erlebt und bei Konzert- und Festival-Auftritten in 52 Ländern überzeugt. Diesmal ist der Matzner-Markt in Penzing an der Reihe.

Eintritt frei!

Wann: Freitag, 7. August, 17 bis 19 Uhr.

Wo: SUMMER JAZZ am VOGL-MARKT,

1180 Wien, Johann-Nepomuk-Vogl-Platz/ Kreuzgasse.

Online: Michaela Rabitsch