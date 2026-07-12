Fruchtbarer Zoo: Nachwuchs bei den Zebras

Freude im Tiergarten Schönbrunn: Ein Hengstfohlen wurde Anfang Mai geboren und erkundet an der Seite seiner Mutter die Anlage.

Ein idealer Ausflugstipp für alle Kinder, die Ferien haben. Denn die schwarz-weißen Zebras sind bei Klein und Groß beliebt. Und nun hat die Zoo-Herde Nachwuchs bekommen. Noch wird das Hengstfohlen regelmäßig gesäugt, doch es zeigt sich zunehmend interessiert am Futter der erwachsenen Tiere. Dazu zählen vor allem Gras und Heu, aber auch frische Äste und Blätter.

Schwarz-Weiß steht auf Grün

„Frische Äste und Laub sind für viele unserer Tiere wie Elefanten, Giraffen und Nashörner ein wertvolles Futter und eine gute Beschäftigung. Ein Teil des frischen Laubs wird sorgfältig abgezupft und tiefgefroren, um auch im Winter Tierarten wie die Bärenstummelaffen versorgen zu können“, erklärt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. „Wir sind sehr dankbar für die verlässliche Versorgung und langjährige Partnerschaft mit der MA 49.“

Gute Partnerschaft: Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck und Forstdirektorin Petra Wagner von der MA 49 (Bild: Tiergarten/Zupanc).

Für die Versorgung mit frischem Grün sorgt seit Jahren die MA 49 (Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt), die den Zoo mit Ästen und Laub aus dem Stadtgebiet beliefert. Die Blätter und Äste stammen heuer in erster Linie aus der Lobau und von Sicherungsschnitten auf der Donauinsel.

Gegenseitige Kooperation

„Bei uns bleiben diese Äste und Blätter im Zuge der Pflegearbeiten übrig, im Tiergarten werden sie sinnvoll weiterverwendet“, sagt Forstdirektorin Petra Wagner. „Das ist eine sehr schöne regionale Kooperation, die wir gerne weiterführen.“