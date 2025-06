Pier 22: Wiens neue Chill-Zone am Wasser wächst

Mehr Platz zum Baden, Trainieren und Genießen: Pünktlich zum Sommerstart ist der zweite Abschnitt von Pier 22 auf der Donauinsel fertig. Wo früher die „Sunken City“ war, gibt’s jetzt Liegewiesen, Fitnessgeräte und freien Zugang zum Wasser.

Auf rund 8.000 Quadratmetern ist aus dem alten Areal der „Sunken City“ eine moderne Parklandschaft geworden. Verbautes Ufer war gestern. Jetzt sorgen freie Wasserzugänge, Liegeflächen und eine Fitnesslandschaft für echtes Sommerfeeling – und das mitten in der Stadt, direkt an der U-Bahn.

„Gemeinsam mit dem im letzten Jahr fertiggestellten ersten Teil, der sich bereits zum absoluten Publikumsmagneten auf der Donauinsel entwickelt hat, laden nun insgesamt rund 13.000 neugestaltete qm die Menschen zum aktiv sein und Entspannen am Wasser ein!“, freut sich Planungs- und Gewässerstadträtin Ulli Sima.

Der zweite Abschnitt liegt näher an der Reichsbrücke. Hier steht vor allem der Sport im Mittelpunkt: Fitnessgeräte, breite Uferpromenaden und bald auch ein großes, überdachtes Sportfeld, das noch heuer fertig werden soll.

Sport, Entspannung und Essen – alles an einem Ort

Neben den neuen Freizeitflächen wird auch das kulinarische Angebot ausgebaut. Zwei der drei geplanten Lokale öffnen bereits in diesem Sommer. Dazu kommen beliebte Food-Trucks mit Klassikern wie Gyros-Pitas, Souflakis oder „Extrawürsteln“. Für den schnellen Snack zwischendurch oder die Pause nach dem Training ist also gesorgt.

„Pier 22 zeigt, was rauskommt, wenn man Stadtentwicklung mit Weitblick macht: Mit seinem Sport- und Gastro-Angebot ist es ein Ort für alle, die den Sommer in Wien genießen wollen“, so NEOS-Klubobfrau Selma Arapovic.

Ab Sommer 2026 folgt dann noch ein italienisches Restaurant mit Pasta und Steinofenpizza.

Natur, Fitness und freie Sicht aufs Wasser

Die Gestaltung von Pier 22 setzt auf Offenheit und viel Grün. Es gibt eine breite Uferpromenade mit Sitzmöglichkeiten und eine Fitnesslandschaft, die sich von oben bis ans Wasser zieht. Ein echtes Highlight wird das überdachte Sportfeld sein. Hier können bald bei jedem Wetter Trainings und Events stattfinden.

Dass das Areal trotz Nähe zur Neuen Donau hochwassersicher gebaut ist, hat sich bereits bewährt. Nach dem Hochwasser im Herbst 2024 war alles schnell wieder einsatzbereit – inklusive Flachwasserbereich für Familien.

Mehr Sommer für alle

Mit Pier 22 wird die Donauinsel noch attraktiver für alle, die in Wien den Sommer verbringen wollen. Baden, chillen, trainieren, essen – alles kostenlos zugänglich, alles mitten in der Stadt.

„Mit dem weiteren Ausbau dieses ausgedehnten Freizeitareals stellt die Stadt ihr Engagement für eine kostenfreie und vielfältige Nutzung öffentlicher Flächen einmal mehr unter Beweis“, sagt Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher der Donaustadt.

Mehr Infos gibt’s unter: https://www.pier22.wien